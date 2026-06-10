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मोदी सरकार के 12 साल; CM योगी ने भेजा पत्र, लिखा- "उत्तर प्रदेश ‘आस्था और अर्थव्यवस्था का अद्भुत संगम’ बनकर उभरा"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पर पत्र लिखकर दीं शुभकामनाएं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) (Photo credit: उत्तर प्रदेश सूचना विभाग)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 3:56 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पर उन्हें पत्र लिखकर बधाई दी है. 10 जून (बुधवार) को भेजे गए इस पत्र में सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ‘आस्था और अर्थव्यवस्था का अद्भुत संगम’ बनकर उभरा है.

सीएम योगी ने लिखा पत्र
सीएम योगी ने लिखा पत्र (Photo credit: उत्तर प्रदेश सूचना विभाग)


उन्होंने लिखा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम लला का विराजमान होना, काशी विश्वनाथ धाम के सफल पुनरोद्धार आदि के साथ ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आपके मूल मंत्र ने विगत 12 वर्षों में भारत के विकास को नई दिशा, नई गति और विश्वास प्रदान किया है.

सीएम योगी ने लिखा पत्र
सीएम योगी ने लिखा पत्र (Photo credit: उत्तर प्रदेश सूचना विभाग)

सीएम योगी ने लिखा कि इसी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश भी जनकल्याण, सुशासन और समावेशी विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित करते हुए ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

सीएम योगी ने लिखा पत्र
सीएम योगी ने लिखा पत्र (Photo credit: उत्तर प्रदेश सूचना विभाग)


पत्र में उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के यूपी में हुए क्रियान्वयन का विस्तृत ब्योरा भी दिया. स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में लगभग 3 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है. प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करीब 65 लाख परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया गया.

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ पात्र नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जरिए करीब 15 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है.

महिला सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 1.86 करोड़ महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली. कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्राप्त हुई. इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अन्य किसान हितैषी कार्यक्रमों ने कृषि को नई मजबूती दी है.



सीएम योगी ने पत्र के अंत में कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और राज्य केंद्र की योजनाओं को जमीन पर उतारने में एक मॉडल राज्य के रूप में उभरा है. यह पत्र ऐसे समय आया है जब केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देशभर में उपलब्धियों को रेखांकित किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर आज NDA की अहम मीटिंग

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PM MODI COMPLETE 12 YEARS
CHIEF MINISTER YOGI ADITYANATH
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
CM YOGI SENT LETTER TO PM MODI
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