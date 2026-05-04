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सिद्धार्थनगर टंकी हादसे पर CM योगी की बच्चों के नाम पाती, 'रील नहीं, रियल जिंदगी चुनें'

बच्चों और युवाओं के नाम सीएम की पाती ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: ‘योगी की पाती’ के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार प्रदेश के बच्चों और युवाओं से मुखातिब हुए. जिसमें सीएम योगी ने दोनों को सोशल मीडिया के खतरों के बारे में जानकारी दी. साथ ही उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि रील बनाने और खतरनाक स्टंट करने की होड़ जानलेवा हो सकती है, इसलिए युवाओं को रील की जगह रियल लाइफ चुनने की सलाह दी है. वहीं योगी ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे रोजाना बच्चों से बात करें, उनका मोबाइल इस्तेमाल देखें और उन्हें खतरनाक स्टंट से दूर रखें. दरअसल सिद्धार्थनगर के कांशीराम कॉलोनी में शनिवार को हुए पानी टंकी हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया. 30 साल पुरानी जर्जर टंकी पर रील बनाने चढ़े पांच बच्चों में से तीन सीढ़ी टूटने से नीचे गिर पड़े. 10 साल के सिद्धार्थ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोलू और सनी गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर किए गए. वहीं पवन और शाबान टंकी के ऊपर ही 16 घंटे तक फंसे रहे. बच्चों और युवाओं के नाम सीएम की पाती (Photo Credit; ETV Bharat) हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली.उन्होंने अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि बच्चों को सुरक्षित निकालने में कोई ढिलाई न हो. रातभर एसडीआरएफ की कोशिशें जलभराव और दलदली जमीन के कारण नाकाम रहीं. हालात बिगड़ते देख डीएम ने राहत आयुक्त से हेलीकॉप्टर मांगा. रविवार सुबह 5.20 बजे भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा और दोनों बच्चों को एयरलिफ्ट कर गोरखपुर पहुंचाया गया.