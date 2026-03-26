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महागौरी की पूजा कर CM योगी ने किया हवन, गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में की लोक मंगल की कामना

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीठ की परंपरा के अनुसार हवन व आरती के साथ मुख्यमंत्री ने अनुष्ठान पूर्ण किया.

CM योगी ने किया हवन.
CM योगी ने किया हवन. (Photo Credit; CM Media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 11:14 PM IST

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गोरखपुर : चैत्र (वासंतिक) नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार देर रात गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्तिपीठ में विधि विधान से मां महागौरी की पूजा अर्चना की. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीठ की परंपरा के अनुसार हवन व आरती के साथ मुख्यमंत्री ने अनुष्ठान पूर्ण किया. सीएम योगी ने मां आदिशक्ति जगतजननी से प्रदेशवासियों के मंगल की प्रार्थना की.

वासंतिक नवरात्र के पहले ही दिन से गोरखनाथ मंदिर में देवी आदिशक्ति भगवती के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना का क्रम जारी है. बुधवार को गोरखपुर आए गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र की अष्टमी तिथि पर गुरुवार रात में मां महागौरी की विधि विधान से आराधना की. इसके बाद उन्होंने गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार अष्टमी का हवन किया. आरती व प्रसाद वितरण के साथ महाष्टमी की आराधना पूर्ण हुई. आनुष्ठानिक कार्य गोरक्षपीठ के पुरोहितों व आचार्यों के साथ वेदपाठी विद्यार्थियों ने सम्पन्न कराया.

वहीं अयोध्या में चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि पर राम जन्मभूमि मंदिर के नैऋत्य कोण में स्थापित भगवान सूर्य देव के मंदिर शिखर पर विधिविधान पूर्वक ध्वज का आरोहण किया गया. इस भगवा रंग के ध्वज पर 'ऊं' अंकित है. उन्नीस फीट सात इंच ऊंचे दंड पर लगा ध्वज 9 फिट 3 इंच लंबे और 4 फीट 7 इंच चौड़ा है.

राम मंदिर में सूर्यवंशी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के पूर्व भगवान सूर्य देव की आराधना संत धर्माचार्यों के नेतृत्व में विधि विधान पूर्वक संपन्न हुई. इसके बाद मंदिर के शिखर पर लगने वाले ध्वज का भी पूजन किया गया, जिसके बाद रस्सियों के सहारे ध्वज को शिखर पर आरोहित किया गया.

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