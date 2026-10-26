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आज कानपुर के बिठूर में सीएम योगी, बिल्हौर और बिठूर में होगी विकास की बारिश

कानपुर के बिठूर आयेंगे सीएम योगी, बिल्हौर और बिठूर को देंगे 412 करोड़ का तोहफा . ( ईटीवी भारत )

कानपुर: सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर में गंगा किनारे एतिहासिक धरा बिठूर में सुबह 11 बजे पहुंचेंगे. सीएम यहां आकर बिल्हौर व बिठूर विधानसभा की 24-24 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे और 412 करोड़ रुपये की सौगात देंगे.

सीएम के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने रविवार देर रात सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया, सीएम योगी 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे बिठूर पहुंचेंगे. इसके बाद यहां करीब एक घंटे तक रुककर दोपहर 12.10 बजे वापस चले जाएंगे.

वहीं, सबसे पहले सीएम वाल्मीकि आश्रम जाएंगे और यहां विधि-विधान से पूजा अर्चना करेंगे. सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए यहां जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न योजनाओं वाले 12 स्टाल्स भी लगाए गए हैं. कार्यक्रम में बच्चों के अन्नप्राशन और महिलाओं की गोद भराई के आयोजन भी होंगे. सीएम सभी कार्यक्रमों के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे. पुलिस अफसरों ने परखी सुरक्षा व्यवस्था: सीएम के शहर आने को लेकर रविवार देर रात तक डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने अधीनस्थ अफसरों व कर्मियों संग सुरक्षा व्यवस्था को परखा. हैलीपेड स्थल, कार्यक्रम स्थल व वाल्मीकि आश्रम का कई राउंड निरीक्षण किया. ब्रीफिंग के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को बताया गया, कि सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सभी मुस्तैद रहेंगे. बिठूर स्थित नानारव पार्क में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डा. विपिन टाडा ने सभी पुलिसकर्मियों से कहा, कि वह समय से अपनी ड्यूटी संभालेंगे. इन बड़े कामों का होगा लोकार्पण 14.88 करोड़ रुपये से लखनऊ मोहान बांगरमऊ नानामऊ, बिल्हौर, बेला इटावा मार्ग के 5.520 किमी मार्ग का चौड़ीकरण

159.35 करोड़ रुपये मंधना-गंगाबैराज शुक्लागंज पुरवा मोहनलालगंज मार्ग में एक से 17 किमी तक दोलेन से फोरलेन मार्ग

2.51 करो़ड़ रुपये से शिवराजपुर-सखरेज मार्ग का सुंदरीकरण

1.29 करोड़ रुपये से सुजान निवादा में राधा कृष्ण मंदिर से हंसी निवादा तक मार्ग

4.14 करो़ड़ रुपये से जीटी रोड मार्ग से काकूपुर रबन होते हुए खेरेश्वर मंदिर तक मार्ग का चौड़ीकरण

