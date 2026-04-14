ETV Bharat / state

पूर्वी यूपी का पहला 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'; CM योगी कल करेंगे शुभारंभ, 50 करोड़ की लागत से तैयार

एमपीआईटी के निदेशक सुधीर अग्रवाल के अनुसार, 15 अप्रैल से वर्कशाॅप का भी शुभारंभ होगा.

पूर्वी यूपी का पहला 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'
पूर्वी यूपी का पहला 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (Photo credit:)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 5:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमपीआईटी) भवन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (टीसीएस) के सहयोग से "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" बनाया गया है. 15 अप्रैल बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे. इस अवसर पर टीसीएस एवं टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन की भी मौजूदगी रहेगी. इसे पूर्वांचल के विद्यार्थियों और किसानों सभी के लिए बड़ा ही उपयोगी माना जा रहा है.

'60 दिवसीय वर्कशॉप निशुल्क' : शुभारंभ के अवसर पर एमपीआईटी ने एआई फाॅर आल ट्रेनिंग वर्कशाॅप के लिये पांच लाख युवाओं को पंजीकृत करने की तैयारी की है. इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और साइबर सिक्योरिटी जागरूकता पर निशुल्क 60 दिवसीय वर्कशॉप भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, टीसीएस और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के साथ संयुक्त पहल के रूप में कराया जाएगा.

'‘एआई अवेयरनेस फॉर फार्मर्स’ वर्कशॉप के लिए पंजीकरण' : एमपीआईटी के निदेशक सुधीर अग्रवाल के अनुसार, ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 9 अप्रैल थी. उन्होंने बताया कि एआई अवेयरनेस फॉर आल के साथ ही किसानों और कृषि विद्यार्थियों के लिए ‘एआई अवेयरनेस फॉर फार्मर्स’ वर्कशॉप के लिए पंजीकरण किया गया. इसमें एक हजार किसानों और कृषि विद्यार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. वर्कशॉप निशुल्क है और इसका शुभारंभ भी 15 अप्रैल को होगा.

सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेज के बारे में दी जाएगी जानकारी : उन्होंने बताया कि एआई अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम में एआई का परिचय, जेनेरेटिव एआई टूल्स, प्रॉम्प्टिंग एंड प्रोडक्टिविटी, रिस्पांसिबल एआई यूज, साइबर हाइजीन, फ्रॉड प्रिवेंशन, पासवर्ड एंड ओटीपी सेफ्टी और सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेज के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण प्राप्त होगा. जबकि एआई अवेयरनेस फॉर फार्मर्स वर्कशॉप में कृषि में एआई, मौसम और फसल योजना, डिजिटल फार्मिंग टूल्स और रूरल प्रोडक्टिविटी सपोर्ट के बारे में विस्तार से व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.

50 करोड़ की लागत से बनाया गया : उन्होंने बताया कि टीसीएस के सहयोग से 50 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है. इसे विश्व स्तरीय मानक के अनुरूप विकसित किया गया है. इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉम्प्लेक्स में ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड थ्री डी प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी के पाठ्यक्रम संचालित होंगे. बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में हर पाठ्यक्रम के लिए एक अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा.

एमपीआईटी के निदेशक सुधीर अग्रवाल के अनुसार, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ढांचागत निर्माण पर 19.35 करोड़ रुपये, फर्नीचर व फर्निशिंग पर 2.40 करोड़, ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर पर 1.84 करोड़, एआई सेंटर पर 9.56 करोड़, स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर पर 2.09 करोड़, साइबर सिक्योरिटी सेंटर पर 6.19 करोड़ और थ्री डी प्रिंटिंग सेंटर पर 6.79 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं.

एमपीआईटी से लाभान्वित होंगे 15 अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थान : उन्होंने बताया कि एमपीआईटी के सभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करेंगे. यहां न केवल एमपीआईटी के छात्रों को बल्कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से अनुमोदित 15 अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थानों को भी ग्लोबल कोर्सेज में शामिल होने की सुविधा मिलेगी, जो संस्थान एमपीआईटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से लाभान्वित होंगे.

यह भी पढ़ें : गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की होगी स्थापना; जानें क्या है प्लान

TAGGED:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
CHIEF MINISTER YOGI ADITYANATH
CENTER OF EXCELLENCE
CENTER OF EXCELLENCE IN GORAKHPUR
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.