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पूर्वी यूपी का पहला 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'; CM योगी कल करेंगे शुभारंभ, 50 करोड़ की लागत से तैयार

गोरखपुर : महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमपीआईटी) भवन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (टीसीएस) के सहयोग से "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" बनाया गया है. 15 अप्रैल बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे. इस अवसर पर टीसीएस एवं टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन की भी मौजूदगी रहेगी. इसे पूर्वांचल के विद्यार्थियों और किसानों सभी के लिए बड़ा ही उपयोगी माना जा रहा है.

'60 दिवसीय वर्कशॉप निशुल्क' : शुभारंभ के अवसर पर एमपीआईटी ने एआई फाॅर आल ट्रेनिंग वर्कशाॅप के लिये पांच लाख युवाओं को पंजीकृत करने की तैयारी की है. इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और साइबर सिक्योरिटी जागरूकता पर निशुल्क 60 दिवसीय वर्कशॉप भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, टीसीएस और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के साथ संयुक्त पहल के रूप में कराया जाएगा.

'‘एआई अवेयरनेस फॉर फार्मर्स’ वर्कशॉप के लिए पंजीकरण' : एमपीआईटी के निदेशक सुधीर अग्रवाल के अनुसार, ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 9 अप्रैल थी. उन्होंने बताया कि एआई अवेयरनेस फॉर आल के साथ ही किसानों और कृषि विद्यार्थियों के लिए ‘एआई अवेयरनेस फॉर फार्मर्स’ वर्कशॉप के लिए पंजीकरण किया गया. इसमें एक हजार किसानों और कृषि विद्यार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. वर्कशॉप निशुल्क है और इसका शुभारंभ भी 15 अप्रैल को होगा.

सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेज के बारे में दी जाएगी जानकारी : उन्होंने बताया कि एआई अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम में एआई का परिचय, जेनेरेटिव एआई टूल्स, प्रॉम्प्टिंग एंड प्रोडक्टिविटी, रिस्पांसिबल एआई यूज, साइबर हाइजीन, फ्रॉड प्रिवेंशन, पासवर्ड एंड ओटीपी सेफ्टी और सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेज के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण प्राप्त होगा. जबकि एआई अवेयरनेस फॉर फार्मर्स वर्कशॉप में कृषि में एआई, मौसम और फसल योजना, डिजिटल फार्मिंग टूल्स और रूरल प्रोडक्टिविटी सपोर्ट के बारे में विस्तार से व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा.