देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत की प्रतिमा और उनके नाम पर बने ऑडिटोरियम का सीएम योगी आज करेंगे उद्घाटन

इस दौरान दोपहर बाद योगी पिपरौली क्षेत्र के ग्राम नरकटहा में बने राजकीय ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) का लोकार्पण करेंगे.

Photo Credit; ETV Bharat
सीएम योगी आज CDS जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का करेंगे उद्घाटन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 7:06 AM IST

2 Min Read
गोरखपुर: सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं. योगी देश के पहले सीडीएस, (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) दिवंगत बिपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन और उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे. ऑडिटोरियम का निर्माण सैनिक स्कूल प्रोजेक्ट में राज्य सरकार की तरफ से कराया गया है. पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर जीबीआर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री इस महान सैन्य अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ जनरल रावत के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे.

सीएम मीडिया एवं पीआर सेल से मिली जानकारी के अनुसार, सैनिक स्कूल में पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को श्रद्धाजंलि अर्पण और उनकी याद में बनाए गए ऑडिटोरियम के उद्घाटन का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से होगा. इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेड़ा, जीबीआर मेमोरियल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल आर.के.एस भदौरिया, जीबीआर मेमोरियल फाउंडेशन के सचिव मंजीत नेगी और जनरल बिपिन रावत की सुपुत्री कृतिका और तारिणी रावत की भी उपस्थिति रहेंगी. गोरखपुर के सैनिक स्कूल में निर्मित जनरल बिपिन रावत ऑडिटोरियम की क्षमता 1000 से अधिक लोगों के बैठने की है.

पिपरौली क्षेत्र में नए राजकीय ITI की सौगात: इस दौरान दोपहर बाद योगी पिपरौली क्षेत्र के ग्राम नरकटहा में बने राजकीय ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) का लोकार्पण करेंगे. इस ITI का निर्माण पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) फंड से 16 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है. पिपरौली क्षेत्र का ITI गोरखपुर का 11वां और पीपीपी मोड में संचालित होने वाला तीसरा राजकीय आईटीआई होगा.

