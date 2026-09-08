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वाराणसी; CM योगी कल करेंगे राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सम्मानित

जिलाधिकारी समेत पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया.

जिलाधिकारी समेत पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया.
जिलाधिकारी समेत पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 9:24 PM IST

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वाराणसी : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे. इस दौरान सीएम योगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पोषण माह का शुभारंभ करेंगे. जिलाधिकारी समेत पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया.

वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ-साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पोषण मंत्री बेबी रानी मौर्य समेत केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और लाभार्थी शामिल होंगे.



पोषण मेले का भी होगा आयोजन : इस कार्यक्रम की शुरुआत मेले के भ्रमण और दीप प्रज्ज्वलन से होगी. गर्म पका हुआ भोजन, घर ले जाने वाला राशन, गृह-गृह जाकर सहायता प्रदान करने और प्राथमिक शिक्षा एवं बाल विकास (ईसीसी) से संबंधित लाभार्थियों के अनुभव साझा करने वाले वीडियो दिखाए जाएंगे. जिसके बाद केंद्रीय मंत्री और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद होगा.

पीएमएमवीवाई के 10 वर्ष पूरे होने और पोषण माह 2026 के शुभारम्भ से संबंधित फिल्मों के साथ ही अभियान का शुभारम्भ होगा. राष्ट्रीय पोषण माह 2026 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, पंचायतों और घरों में सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाएगा.

वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री योगी राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ करेंगे. सुबह लगभग ग्यारह बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिगरा स्थित रुद्राक्ष कंवेंशन सेंटर पहुचेंगे, जहां ग्यारह सौ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगी. मुख्यमंत्री द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा. इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के पूर्व सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कार्यक्रम स्थल को परखने के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया.

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