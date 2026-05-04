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गोरखपुर में कल 71 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे सीएम योगी, ये है बजट

गोरखपुर को सौगात देंगे सीएम योगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार यानी कल 613 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे. वह गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इसमें महानगर के छठवें कल्याण मंडपम, तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर टू-लेन ब्रिज के निर्माण के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, नाली, प्रकाश और पार्क सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं. जबकि करीब 564 करोड़ रुपये के शिलान्यास की 45 परियोजनाओं में एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण, लच्छीपुर में ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट कुश्मी एवेन्यू का निर्माण कार्य प्रमुख रूप से शामिल हैं. कल्याण मंडपम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर शहर के छठवें कल्याण मंडपम (कन्वेंशन सेंटर) का लोकार्पण करेंगे. महानगर के वार्ड नंबर 10 माधव नगर के जंगल बेनी माधव कॉलोनी में बने इस कल्याण मंडपम के निर्माण पर 5 करोड़ 3 लाख रुपये की लागत आई है. इसका निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है. जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधायक निधि का भी उपयोग किया गया है. अल्प और मध्यम आय वर्ग के लोगों के मांगलिक कार्यक्रमों को उनके बजट के अनुरूप यादगार व शानदार बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढाई साल पहले कल्याण मंडपम का विजन दिया था. गोरखपुर शहर में अब तक मुख्यमंत्री के हाथों पांच कल्याण मंडपम का लोकार्पण हो चुका है. कल्याण मंडपम में जरूरतमंद परिवारों को मांगलिक कार्यक्रमों के लिए मैरिज हाउस जैसी सुविधाएं मिलेंगी. कल्याण मंडपम बनाने का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को विवाह, तिलक, मुंडन और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किफायती दरों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है. पुल से लाखों की आबादी का सुगम होगा आवागमन