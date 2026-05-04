गोरखपुर में कल 71 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे सीएम योगी, ये है बजट
कल्याण मंडपम और टू-लेन ब्रिज की सौगात भी इसमें शामिल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 7:28 PM IST
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार यानी कल 613 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे. वह गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.
इसमें महानगर के छठवें कल्याण मंडपम, तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर टू-लेन ब्रिज के निर्माण के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, नाली, प्रकाश और पार्क सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं. जबकि करीब 564 करोड़ रुपये के शिलान्यास की 45 परियोजनाओं में एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण, लच्छीपुर में ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट कुश्मी एवेन्यू का निर्माण कार्य प्रमुख रूप से शामिल हैं.
कल्याण मंडपम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर शहर के छठवें कल्याण मंडपम (कन्वेंशन सेंटर) का लोकार्पण करेंगे. महानगर के वार्ड नंबर 10 माधव नगर के जंगल बेनी माधव कॉलोनी में बने इस कल्याण मंडपम के निर्माण पर 5 करोड़ 3 लाख रुपये की लागत आई है. इसका निर्माण गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है. जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधायक निधि का भी उपयोग किया गया है. अल्प और मध्यम आय वर्ग के लोगों के मांगलिक कार्यक्रमों को उनके बजट के अनुरूप यादगार व शानदार बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ढाई साल पहले कल्याण मंडपम का विजन दिया था. गोरखपुर शहर में अब तक मुख्यमंत्री के हाथों पांच कल्याण मंडपम का लोकार्पण हो चुका है. कल्याण मंडपम में जरूरतमंद परिवारों को मांगलिक कार्यक्रमों के लिए मैरिज हाउस जैसी सुविधाएं मिलेंगी. कल्याण मंडपम बनाने का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को विवाह, तिलक, मुंडन और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किफायती दरों पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
पुल से लाखों की आबादी का सुगम होगा आवागमन
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने तारामंडल परियोजना की आवासीय कॉलोनियों के निवासियों को सुगम आवागमन के लिए बड़ी सौगात दी है. जीडीए ने 14 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से तारामंडल क्षेत्र के वसुंधरा एंक्लेव द्वितीय व तृतीय के मध्य स्थित वाटर बॉडी के ऊपर टू-लेन के ब्रिज का निर्माण कराया गया है. यह पुल दो हिस्सों में बंटे तारामंडल क्षेत्र को आपस में जोड़ देगा. वर्तमान में अमरावती निकुंज, वसुंधरा फेज 1, 2 व 3, सिद्धार्थ एंक्लेव, सिद्धार्थ एंक्लेव विस्तार, सिद्धार्थपुरम, सिद्धार्थपुरम विस्तार, सिद्धार्थ विहार, गौतम विहार, बुद्ध विहार, बुद्ध विहार कामर्शियल, बुद्ध विहार पार्ट ए, बी और सी, लेक व्यू, वैशाली, विवेकपुरम, जैमिनी गार्डेनिया तथा आसपास के विस्तृत आवासीय क्षेत्रों के निवासियों को नौका विहार होते हुए दिग्विजयनाथ पार्क, सर्किट हाउस होकर कॉरपोरेट पार्क के सामने से पैडलेगंज और अन्य प्रमुख स्थलों तक पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता था. अब इस ब्रिज के जरिये उनका मार्ग छोटा हो जाएगा. इस ब्रिज की लंबाई 112 मीटर है. इसके कैरिज वे की चौड़ाई 7.5 मीटर है और ब्रिज पर दोनों ओर 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ भी बनाए गए हैं.
शिलान्यास वाली प्रमुख परियोजनाएं और लागत
- एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण, लागत 269.63 करोड़ रुपये.
- लच्छीपुर में कुश्मी एवेन्यू अपार्टमेंट का निर्माण, लागत 172.86 करोड़ रुपये.
- गोरखपुर सोनौली मार्ग पर प्रवेश द्वार का निर्माण, लागत 10.11 करोड़ रुपये.
- वसुंधरा एंक्लेव से पैडलेगंज चौराहा तक सड़क चौड़ीकरण, आरसीसी नाला व सौंदर्यीकरण कार्य, लागत 22.58 करोड़ रुपये.
- रामगढ़ताल रिंग रोड पर आरकेबीके से सहारा एस्टेट वाले हिस्से में रिटेनिंग वाल की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य, लागत 13.33 करोड़ रुपये.
- गुरुकुल सिटी योजना फेज-1 के तहत सड़क निर्माण, लागत 19.17 करोड़ रुपये.
- गुलरिहा थाना से भटहट मोड़ तक डेकोरेटिव लाइटिंग, लागत 10.11 करोड़ रुपये.
शिक्षामित्र सम्मान समारोह
शिक्षामित्रों के मानदेय में 80 प्रतिशत वृद्धि का उपहार देकर मान बढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा की सुदृढ़ता में उनके योगदान के लिए सम्मान भी देने जा रहे हैं. शिक्षामित्रों को सम्मानित करने के लिए प्रदेशस्तरीय भव्य आयोजन मंगलवार को गोरखपुर के योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होगा. इस अवसर पर सीएम योगी शिक्षामित्रों को वृद्धि के बाद नियत मानदेय का प्रतीकात्मक चेक भी शिक्षामित्रों को सौंपेंगे.
शिक्षमित्रों के सम्मान समारोह को भव्य बनाने को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने जोरदार तैयारी की है. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में पूर्वाह्न 11 बजे से होने वाले समारोह में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहेंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री, 10 शिक्षामित्रों को नए मानदेय (18 हजार रुपये) की धनराशि का प्रतीकात्मक चेक वितरित करेंगे.
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