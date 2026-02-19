ETV Bharat / state

CM योगी जाएंगे जापान, 600 किमी की रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन में करेंगे सफर

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान की यात्रा पर जा रहे हैं. इस यात्रा के दौरान सीएम योगी जापान में 600 किमी की रफ्तार वाली मैग्लेव में भी सफर करेंगे. सीएम योगी जापान की भविष्य की रेल तकनीक से रूबरू होंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान की यात्रा के दौरान पटरी से ऊपर हवा में चलने वाली ट्रेन का अनुभव लेंगे. सीएम योगी मैग्लेव ट्रेन की 100 किमी की परीक्षण यात्रा में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री अपने जापान दौरे पर इस हाईस्पीड ट्रेन से 50 किमी जाना और 50 किमी की वापसी होगी.

जापान टोक्यो से नागोया के बीच मैग्लेव कॉरिडोर को वर्ष 2027 तक शुरू करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है, जिसके बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा समय आधे से भी कम रह जाएगा. सीएम योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा को उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन ढांचे के विस्तार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.