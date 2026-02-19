CM योगी जाएंगे जापान, 600 किमी की रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन में करेंगे सफर
सीएम योगी जापान की भविष्य की रेल तकनीक से रूबरू होंगे. यात्रा के दौरान पटरी से ऊपर हवा में चलने वाली ट्रेन का अनुभव लेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 8:43 PM IST
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान की यात्रा पर जा रहे हैं. इस यात्रा के दौरान सीएम योगी जापान में 600 किमी की रफ्तार वाली मैग्लेव में भी सफर करेंगे. सीएम योगी जापान की भविष्य की रेल तकनीक से रूबरू होंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान की यात्रा के दौरान पटरी से ऊपर हवा में चलने वाली ट्रेन का अनुभव लेंगे. सीएम योगी मैग्लेव ट्रेन की 100 किमी की परीक्षण यात्रा में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री अपने जापान दौरे पर इस हाईस्पीड ट्रेन से 50 किमी जाना और 50 किमी की वापसी होगी.
जापान टोक्यो से नागोया के बीच मैग्लेव कॉरिडोर को वर्ष 2027 तक शुरू करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है, जिसके बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा समय आधे से भी कम रह जाएगा. सीएम योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा को उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन ढांचे के विस्तार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
प्रदेश में पहले ही एक्सप्रेस-वे, मेट्रो और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे परियोजनाओं के जरिए गतिशील इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है. हाईस्पीड रेल, स्मार्ट मोबिलिटी और सतत परिवहन के क्षेत्र में सहयोग से उत्तर प्रदेश समेत देश के परिवहन नेटवर्क को नई दिशा मिलने की संभावना जताई जा रही है.
जापानी विशेषज्ञों के अनुसार, इस ट्रेन में सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट और अत्याधुनिक गाइडवे सिस्टम का उपयोग किया गया है, जो इसे उच्च गति के साथ स्थिरता और सुरक्षा भी प्रदान करता है. फिलहाल ट्रायल चरण में संचालित यह ट्रेन जापान की तकनीकी क्षमता और नवाचार की मिसाल मानी जा रही है.
