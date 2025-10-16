ETV Bharat / state

पिछड़े वर्ग के 5 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे सीएम योगी, 126.68 करोड़ रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किये जाएंगे

तेज और पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था से मनी ट्रांसफर की जाएगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोक भवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के लाखों युवाओं के खाते में सीधे छात्रवृत्ति ट्रांसफर करेंगे. मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 से सितंबर माह में ही छात्रवृत्ति वितरण का शुरू किया है.

इसके पहले चरण में लगभग 62.13 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर 2.5 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को लाभ दिया जा चुका है. वहीं इसके दूसरे चरण में शुक्रवार को 126.68 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति 4.83 लाख छात्रों को दी जाएगी.

तेज और पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था: प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे.

प्रदेश सरकार ने वंचित एवं कमजोर आय वर्ग के छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पूर्णतः डिजिटल बनाया है. इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार सितंबर माह से ही छात्रवृत्ति वितरण शुरू किया गया है.