पिछड़े वर्ग के 5 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे सीएम योगी, 126.68 करोड़ रुपये अकाउंट में ट्रांसफर किये जाएंगे

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहें.

Photo Credit: ETV Bharat
तेज और पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था से मनी ट्रांसफर की जाएगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 6:17 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोक भवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी के माध्यम से प्रदेश के लाखों युवाओं के खाते में सीधे छात्रवृत्ति ट्रांसफर करेंगे. मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 से सितंबर माह में ही छात्रवृत्ति वितरण का शुरू किया है.

इसके पहले चरण में लगभग 62.13 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च कर 2.5 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को लाभ दिया जा चुका है. वहीं इसके दूसरे चरण में शुक्रवार को 126.68 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति 4.83 लाख छात्रों को दी जाएगी.

तेज और पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था: प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे.

प्रदेश सरकार ने वंचित एवं कमजोर आय वर्ग के छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और पूर्णतः डिजिटल बनाया है. इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार सितंबर माह से ही छात्रवृत्ति वितरण शुरू किया गया है.

ढाई गुना अधिक हुआ बजट: उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट 1295 करोड़ रुपये था. इसे बढ़ाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3124.45 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इसमें यह 2.5 गुना से अधिक वृद्धि की गयी है. केवल छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के बजट में भी बढ़ोत्तरी की गई है.

वर्ष 2016-17 में यह 1092.36 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 2825 करोड़ रुपये हो गया है. उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति का वितरण अब पूरी तरह ऑनलाइन और डीबीटी के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खातों में किया जा रहा है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी हैं.

विभागीय योजनाओं के बजट में वृद्धि-

योजना का नाम बजट 2016-17बजट 2025-26
पूर्वदशम छात्रवृत्ति107.33 करोड़ रुपये325 करोड़ रुपये
दशमोत्तर छात्रवृत्ति
/शुल्क प्रतिपूर्ति		984.62 करोड़ रुपये2500 करोड़ रुपये
शादी अनुदान141.55 करोड़ रुपये200 करोड़ रुपये
कंप्यूटर प्रशिक्षण 11 करोड़ रुपये35 करोड़ रुपये
छात्रावास अनुरक्षण-5 करोड़ रुपये
योजनाओं का प्रचार-1 करोड़ रुपये

