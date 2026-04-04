गोरखपुर के सर्राफा बाजार में कार से जाने वाले टेंशन फ्री होकर कर सकेंगे खरीदारी, सीएम योगी कल देंगे दो सौगात
सीएम योगी रविवार को घंटाघर में मल्टीलेवल पार्किंग का लोकार्पण करेंगे जबकि पांडेयहाता में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 4:12 PM IST
गोरखपुर : सीएम योगी दो दिवसीय दौरे पर रविवार को गोरखपुर पहुंचेंगे. घंटाघर में नगर निगम की ओर से बनाए गए शहीद बंधू सिंह मल्टीलेवल पार्किंग का लोकार्पण करेंगे. साथ ही विरासत गलियारा में विस्थापित हुए व्यापारियों के लिए प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी करेंगे.
घंटाघर में मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा होने से लोग अब कार से खरीदारी करने जा सकेंगे. घंटाघर के साथ स्वतंत्रता आंदोलन की यादें जुड़ी हैं. घंटाघर के स्थान पर देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक विशाल पाकड़ का पेड़ था. इसी पेड़ पर आजादी की पहली लड़ाई में कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी.
मीनार की तरह ऊंची इमारत के रूप में घंटाघर के निर्माण 1930 में रायगंज के सेठ राम खेलावन और सेठ ठाकुर प्रसाद ने कराया था. इमारत पर घंटे वाली एक घड़ी लगाई गई, जिसकी वजह से यह घंटाघर के नाम से जाना जाने लगा.
19 दिसंबर 1927 को काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर कारागार में फांसी दी गई थी. उनकी शवयात्रा घंटाघर में आकर रुकी थी. उस दौरान रामप्रसाद बिस्मिल की माता ने यहां एक प्रेरक संबोधन दिया था, तभी से यह स्थान पंडित बिस्मिल को समर्पित हो गया.
इस विरासत के संरक्षण के लिए सीएम योगी के निर्देश पर नगर निगम ने एक करोड़ रुपये खर्च कर सौंदर्यीकरण कराया है, ताकि आने वाली पीढियां भी इस गौरवगाथा से परिचित हो सकें. सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण रविवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे.
घंटाघर में अमर बलिदानी बंधु सिंह पार्क में 27.26 करोड़ रुपये की लागत से महानगर की दूसरी मल्टीलेवल पार्किंग बनाई गई है. इसे बंधु सिंह के ही नाम पर एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें 43 दुकानों का भी निर्माण हुआ है.
इस कॉम्प्लेक्स में 50 कारों और 200 दोपहिया वाहनों की पार्किंग हो सकेगी. इस कॉम्प्लेक्स में भी विरासत को सहेजने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े प्रसंग को दीवारों पर पेंटिंग के जरिये जीवंत किया गया है.
रविवार शाम को ही सीएम योगी विरासत गलियारा पांडेयहाता में 34.43 करोड़ रुपये की लागत वाले एक नए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखेंगे. विरासत गलियारा सड़क चौड़ीकरण परियोजना में प्रभावित दुकानदारों के कारोबारी समायोजन के लिए इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम को दिए थे.
इस कॉम्प्लेक्स के प्रथम भाग में 65 दुकानें बनेंगी, जबकि बेसमेंट में 28 कारों की पार्किंग हो सकेंगी. जबकि द्वितीय भाग में बेसमेंट का निर्माण होगा जहां 54 कारों तथा 68 दोपहिया वाहनों की पार्किंग हो सकेगी.
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल का कहना है कि इस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद विरासत गलियारा के प्रभावित दुकानदारों को यहां व्यवस्थित किया जाएगा. साथ ही पार्किंग की सुविधा से इस कारोबारी क्षेत्र में आवागमन में काफी सहूलियत हो जाएगी.
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