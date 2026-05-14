ETV Bharat / state

महराजगंज को बड़ी सौगात: 203 करोड़ की परियोजनाओं की झड़ी लगाएंगे सीएम योगी, जनसभा को भी करेंगे संबोधित

नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.

Photo Credit; ETV Bharat
महराजगंज को बड़ी सौगात: 203 करोड़ की परियोजनाओं की झड़ी लगाएंगे सीएम योगी (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महराजगंज: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद में शुक्रवार को प्रस्तावित दौरा है. सीएम नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में सुबह 11 बजे शामिल होकर 203 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे. कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

महराजगंज को बड़ी सौगात: 203 करोड़ की परियोजनाओं की झड़ी लगाएंगे सीएम योगी (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को महराजगंज दौरे पर आएंगे. इस दौरान नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. बताया जा रहा है कि इन परियोजनाओं की कुल लागत 203 करोड़ रुपये से अधिक है. मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी जनता को देंगे.

उसके बाद मुख्यमंत्री स्थानीय विधायक ऋषि त्रिपाठी के नवनिर्मित आवास पर आयोजित गृह प्रवेश एवं सुंदरकांड में भी शामिल होंगे. मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप प्रस्तावित है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस एवं सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है.

जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. वहीं, नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह है. बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें- गरीबी को पछाड़ भरी उड़ान; ऑटो चालक और दूध विक्रेता के बेटों का नेशनल एथलेटिक्स टीम में चयन

TAGGED:

MAHARAJGANJ NEWS
CM YOGI IN MAHARAJGANJ
PUBLIC MEETING IN MAHARAJGANJ
PROJECTS IN MAHARAJGANJ
CM YOGI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.