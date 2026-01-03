ETV Bharat / state

बरेली में भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में आज शामिल होंगे सीएम योगी

कल हार्ट अटैक से हुई थी मौत, 12 बजे राजकीय सम्मान के साथ होगी अंत्येष्टि.

विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे सीएम योगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 9:57 AM IST

3 Min Read
लखनऊ/बरेली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बरेली पहुंचेंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल की अंत्येष्टि में शामिल होंगे. बता दें कि फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक चुने गए डॉ. श्याम बिहारी लाल का 2 जनवरी को निधन हो गया था. विधायक का पार्थिव शरीर उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. शनिवार दोपहर 12 बजे उनका अंतिम संस्कार बरेली में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और आमजन पहुंचेंगे. इस दौरान श्मशान घाट में भारी पुलिस बल तैनात रहेंगी.


शुक्रवार को आया था हार्ट अटैक: दरअसल, विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल शुक्रवार को बरेली सर्किट हाउस में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता वाली बैठक में शामिल हुए थे. बैठक के दौरान दोपहर करीब 2:15 बजे उन्हें हार्ट अटैक आया. उन्हें तुरंत निजी अस्पताल (मेडिसिटी) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सीपीआर और वेंटिलेटर सहित सभी संभव प्रयास किए, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई.

सीएम योगी ने जताया था दुख: वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा था, जनपद बरेली के फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से इस अंत्येष्टि में शामिल होने बरेली पहुंचेंगे, जो पार्टी और प्रशासनिक स्तर पर शोक सभा के साथ-साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा.

फरीदपुर (आरक्षित) सीट से बने थे दूसरी बार विधायक: बता दें कि डॉ. श्याम बिहारी लाल मूल रूप से शाहजहांपुर जिले के निवासी थे और पेशे से प्रोफेसर थे. उन्होंने फरीदपुर (आरक्षित) सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बने थे. सरल स्वभाव, शिक्षाविद् छवि और जनसेवा के प्रति समर्पित नेता के रूप में जाने जाते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें समर्पित भाजपा नेता बताया.


संपादक की पसंद

