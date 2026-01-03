ETV Bharat / state

बरेली में भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में आज शामिल होंगे सीएम योगी

लखनऊ/बरेली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बरेली पहुंचेंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल की अंत्येष्टि में शामिल होंगे. बता दें कि फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक चुने गए डॉ. श्याम बिहारी लाल का 2 जनवरी को निधन हो गया था. विधायक का पार्थिव शरीर उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. शनिवार दोपहर 12 बजे उनका अंतिम संस्कार बरेली में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और आमजन पहुंचेंगे. इस दौरान श्मशान घाट में भारी पुलिस बल तैनात रहेंगी.



शुक्रवार को आया था हार्ट अटैक: दरअसल, विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल शुक्रवार को बरेली सर्किट हाउस में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता वाली बैठक में शामिल हुए थे. बैठक के दौरान दोपहर करीब 2:15 बजे उन्हें हार्ट अटैक आया. उन्हें तुरंत निजी अस्पताल (मेडिसिटी) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सीपीआर और वेंटिलेटर सहित सभी संभव प्रयास किए, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई.

सीएम योगी ने जताया था दुख: वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा था, जनपद बरेली के फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

