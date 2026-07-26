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सीएम योगी आज इटावा के दौरे पर; 604 करोड़ की सौगात देंगे

इटावा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को एक दिवसीय दौरे पर इटावा पहुंचेंगे. दोपहर ढाई बजे नुमाइश पंडाल में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे. इस दौरान वह जिले को करीब 604 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे.

वह 59 परियोजनाओं का लोकार्पण और 69 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. मुख्यमंत्री ट्रांजिट हॉस्टल, साइबर क्राइम प्रशासनिक भवन, पेयजल योजनाओं और कई अन्य विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरेगा. वहां जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे नुमाइश पंडाल पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री के हाथों करीब 604 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा.

इनमें 49.11 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ट्रांजिट हॉस्टल का शिलान्यास, 2.84 करोड़ रुपये की लागत से आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्रावास की आधारशिला, 12 करोड़ से नगर पंचायत इकदिल में हुए विकास कार्यों का लोकार्पण, साइबर क्राइम प्रशासनिक भवन का शिलान्यास और कई पेयजल परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है.

अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री 128 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इनमें 59 परियोजनाओं पर लगभग 218 करोड़ रुपये की लागत से कार्य पूरे हो चुके हैं जबकि 69 परियोजनाओं पर करीब 350 करोड़ की लागत से नए कार्य शुरू किए जाएंगे.



मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. नुमाइश पंडाल में जनसभा स्थल को अंतिम रूप दिया जा चुका है. मंच, बैरिकेडिंग और बैठने की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.