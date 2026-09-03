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फर्रुखाबाद को बाढ़ से मुक्त कराने की सीएम योगी ने भरी हुंकार

फर्रुखाबाद में पुलिस लाइन मैदान में आयोजित बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी. ( ईटीवी भारत )

फर्रुखाबाद: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को फर्रुखाबाद में पुलिस लाइन मैदान में आयोजित बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम में पहुंचे. उन्होंने बाढ़ प्रभावित 1,000 परिवारों को राहत सामग्री एवं भूमि आवंटन प्रमाण पत्रों के वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए. साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया. योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि फर्रुखाबाद को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से मुक्त करने के स्थायी समाधान की दिशा में हम प्रभावी कदम उठाएंगे. ड्रेजिंग के कार्य को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी करेंगे. जहां कहीं भी किसानों की ज़मीन आएगी, वहां उन्हें उचित मुआवज़ा मिले, इसकी व्यवस्था भी कराएंगे. फर्रुखाबाद में सीएम योगी ने जनता को दिलाया भरोसा. (ईटीवी भारत) अब फर्रुखाबाद बदल चुका है. यहां गंगा एक्सप्रेस-वे से जुड़ने वाला लिंक एक्सप्रेस-वे बनने जा रहा है, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से भी कनेक्टिविटी मज़बूत करेगा. यानी फर्रुखाबाद एक बड़ा एक्सप्रेस-वे जंक्शन बनने जा रहा है. सीएम ने कहाकि बाढ़ से जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, उसका सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं. सर्वे की रिपोर्ट आते ही अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी.