फर्रुखाबाद को बाढ़ से मुक्त कराने की सीएम योगी ने भरी हुंकार
मुख्यमंत्री योगी ने फर्रुखाबाद का दौरा कर कहा, डबल इंज़न सरकार पूरी मज़बूती के साथ जनता के साथ खड़ी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 4:35 PM IST
फर्रुखाबाद: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को फर्रुखाबाद में पुलिस लाइन मैदान में आयोजित बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम में पहुंचे. उन्होंने बाढ़ प्रभावित 1,000 परिवारों को राहत सामग्री एवं भूमि आवंटन प्रमाण पत्रों के वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए. साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया.
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि फर्रुखाबाद को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से मुक्त करने के स्थायी समाधान की दिशा में हम प्रभावी कदम उठाएंगे.
ड्रेजिंग के कार्य को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी करेंगे. जहां कहीं भी किसानों की ज़मीन आएगी, वहां उन्हें उचित मुआवज़ा मिले, इसकी व्यवस्था भी कराएंगे.
अब फर्रुखाबाद बदल चुका है. यहां गंगा एक्सप्रेस-वे से जुड़ने वाला लिंक एक्सप्रेस-वे बनने जा रहा है, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से भी कनेक्टिविटी मज़बूत करेगा. यानी फर्रुखाबाद एक बड़ा एक्सप्रेस-वे जंक्शन बनने जा रहा है.
सीएम ने कहाकि बाढ़ से जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, उसका सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं. सर्वे की रिपोर्ट आते ही अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी.
बारिश के मौसम में सांप, बिच्छू या अन्य कीड़ों के काटने का भय रहता है. इसके दृष्टिगत हर चिकित्सालय में एंटी स्नेक वेनम व एंटी रेबीज़ वैक्सीन की व्यवस्था की गई है. साथ ही पर्याप्त मात्रा में दवाओं की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
सीएम ने कहा कि एक ओर हमारी संवेदना बाढ़ पीड़ितों के साथ है, वहीं दूसरी ओर शासन ने राहत कार्यों के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम, बाढ़ चौकियां और राहत शिविर स्थापित किए हैं.
प्रभावित परिवारों के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था के साथ-साथ, जो लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, उनके घर तक राहत सामग्री की किट पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है. आपदा की इस कठिन घड़ी में आप अकेले नहीं हैं.
उन्होंने कहा कि डबल इंज़न सरकार पूरी मज़बूती के साथ आपके साथ खड़ी है. आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हुए हर संभव मदद और राहत आप तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा.
बाढ़ की विभीषिका से जूझ रही जनता-जनार्दन के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है. योगी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में जनता अकेले नहीं हैं.
यूपी के मुखिया ने कहा कि डबल इंज़न सरकार पूरी मज़बूती के साथ आपके साथ खड़ी है. आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हुए हर संभव मदद और राहत आप तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा.