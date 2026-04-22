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पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, तैयारियों का लिया जायजा, जुलाई तक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पूरा करने के दिए निर्देश

बनारस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Photo Credit; ETV Bharat )