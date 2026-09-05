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वाराणसी में बाढ़ राहत शिविर पहुंचे सीएम योगी, बोले- पहले की सरकारें सब खा जाती थीं, हवाई सर्वेक्षण भी किया

सीएम योगी ने बाढ़ का किया हवाई सर्वेक्षण. ( Photo Credit; CM Media Cell )

वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया. उन्होंने राहत शिविर में जाकर जरूरतमंदों में राहत सामग्री का वितरण किया. साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगो से बातचीत भी की. बता दे कि, बीते दिनों पीएम मोदी ने भी फोन करके वाराणसी जिलाधिकारी और मेयर से बातचीत करके बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जाना था और सभी लोगों तक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सीएम सलारपुर स्थित विद्याविहार इंटर कॉलेज पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की. बाढ़ प्रभावित महिलाओं ने कहा कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री से उन्हें मिलने को मिलेगा. उनका दर्शन हो गया मानो उनके भाग्य खुल गए. महिलाओं ने कहा कि सीएम ने हमसे हमारा हाल-चाल जाना, व्यवस्थाओं के बारे में पूछा. हमें जरूरत का सामान भी मिला. महिलाएं बोलीं- सपना सच हो गया. (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बीते वर्ष भी उनके द्वारा इसी विद्यालय में राहत कार्यों का निरीक्षण करने के साथ राहत सामग्री वितरित की गयी थी. वरूणा नदी में बैकफ्लो से जलजमाव की समस्या निचले क्षेत्रों में खड़ी हो जाती है. पहले इस समय में 40-45 जनपद प्रभावित होते थे लेकिन पिछले साढ़े नौ वर्षों के कार्यकाल का ही देन है की आज केवल 14 जिले ही थोड़ा बहुत प्रभावित हो रहे हैं. बच्चे मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित होते थे, लेकिन आज ये सब पूरी तरह नियंत्रित किया गया है.