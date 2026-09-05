वाराणसी में बाढ़ राहत शिविर पहुंचे सीएम योगी, बोले- पहले की सरकारें सब खा जाती थीं, हवाई सर्वेक्षण भी किया
सीएम योगी ने कहा, संकट की घड़ी में आप अकेले नहीं है, पूरी सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है. बाबा विश्वनाथ का भी लिया आशीर्वाद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 7:38 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 8:13 PM IST
वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया. उन्होंने राहत शिविर में जाकर जरूरतमंदों में राहत सामग्री का वितरण किया. साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगो से बातचीत भी की. बता दे कि, बीते दिनों पीएम मोदी ने भी फोन करके वाराणसी जिलाधिकारी और मेयर से बातचीत करके बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जाना था और सभी लोगों तक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया था.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सीएम सलारपुर स्थित विद्याविहार इंटर कॉलेज पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की. बाढ़ प्रभावित महिलाओं ने कहा कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मुख्यमंत्री से उन्हें मिलने को मिलेगा. उनका दर्शन हो गया मानो उनके भाग्य खुल गए. महिलाओं ने कहा कि सीएम ने हमसे हमारा हाल-चाल जाना, व्यवस्थाओं के बारे में पूछा. हमें जरूरत का सामान भी मिला.
इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बीते वर्ष भी उनके द्वारा इसी विद्यालय में राहत कार्यों का निरीक्षण करने के साथ राहत सामग्री वितरित की गयी थी. वरूणा नदी में बैकफ्लो से जलजमाव की समस्या निचले क्षेत्रों में खड़ी हो जाती है. पहले इस समय में 40-45 जनपद प्रभावित होते थे लेकिन पिछले साढ़े नौ वर्षों के कार्यकाल का ही देन है की आज केवल 14 जिले ही थोड़ा बहुत प्रभावित हो रहे हैं. बच्चे मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित होते थे, लेकिन आज ये सब पूरी तरह नियंत्रित किया गया है.
उन्होंने कहा कि आज जिला प्रशासन तथा पार्टी के प्रयास से युद्धस्तर पर कार्य करते हुए राहत सामग्री वितरित की जा रही है. आज काशी नई काशी बनते हुए नए कलेवर को संजोई है. काशी विश्वनाथ धाम, घाट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, सड़क चौड़ीकरण, रिंग रोड ने काशी को नई काशी की गरिमा दी है. आज आपदा राहत शिविर में बच्चों को दूध के साथ फल, अनाज, बाल्टी, मग, बिस्किट, नमक, तौलिया, तेल समेत 26 आइटम दिए जा रहे हैं.
जनपद वाराणसी में बाढ़ प्रभावित परिवारों के मध्य... https://t.co/P6MCBTe6DO— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 5, 2026
ये सभी पैसा प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है. पिछली सरकारों में यही पैसा सरकारें खा जाती थीं. जिन किसानों की फसल डूबी है उनको भी मुआवजा हेतु निर्देशित किया गया है. मकान गिरने, आकाशीय बिजली, सर्पदंश सबको आपदा में शामिल करते हुए परिवार को 24 घंटे के अन्दर चार लाख वितरण की व्यवस्था कर दी गई है. बेघर को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना देने हेतु भी निर्देशित किया गया है, अच्छी सरकारें अच्छा कार्य लेकर आती हैं.
उन्होंने कहा कि 16 वार्ड में 567 परिवार प्रभावित हैं. 48 नावों को लगाकर सेवा ली जा रही है. चिकित्सा हेतु आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं. 1131 किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हुई है. बाढ़ पानी नीचे जाते ही उचित छिड़काव किया जाएगा, ताकि कोई भी बीमारी पैर नहीं पसारने पाए. ये सब इसलिये संभव है कि आपने एक योग्य सांसद को चुनकर संसद भेजकर देश का प्रधानमंत्री बनाया है. संकट की घड़ी में आप अकेले नहीं है, पूरी सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है. स्वतंत्रता सेनानी जग्गू राम मौर्य की प्रतिमा पर सीएम ने माल्यार्पण भी किया. सीएम ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी किया.
यह भी पढ़ें : हमीरपुर में संपूर्ण समाधान दिवस; डीएम बोले- पीड़ितों से फीडबैक लें अधिकारी, एसपी ने कांस्टेबल पर लिया एक्शन