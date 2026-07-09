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चित्रकूट में CM योगी ने 5 किलोमीटर परिक्रमा की; कामतानाथ मंदिर में किया दर्शन-पूजन

चित्रकूट में CM योगी ने 5 किलोमीटर की परिक्रमा की. ( Photo Credit: ETV Bharat )