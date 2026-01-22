ETV Bharat / state

सीएम योगी आज देवबंद के गांव जडौदा जट्ट जाएंगे, राज्य मंत्री के पिता को देंगे श्रद्धांजलि

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवबंद के गांव जिंदा जट पहुंचेंगे. यहां सीएम योगी लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह के पिता डॉ. राजकुमार रावत के निधन पर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. वहीं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी राज्य मंत्री के घर पहुंच स्वर्गीय डॉ. राजकुमार रावत को श्रद्धांजलि देंगें.

खास बात ये है कि दोनों नेताओं के आने के प्रोटोकॉल अलग-अलग रहेंगे. आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह के पिता डॉ. राजकुमार रावत का 13 जनवरी को निधन हो गया था. उनकी तेरहवीं की रस्म 25 जनवरी को होनी है. राज्य मंत्री के पिता के आकस्मिक निधन के बाद राजनेता और सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि के अलावा विभागीय अधिकारी जडौदा जट्ट गांव में मंत्री के आवास पर पहुंच कर शोक व्यक्त कर रहे हैं.

लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं. वे अपने राज्य मंत्री के पिता को श्रद्धांजलि देने सहारनपुर के जडौदा जट्ट पहुंचेंगे. सीएम योगी गुरुवार को दोपहर बाद 3:30 बजे देवबंद के पास गांव जडौदा जट्ट पहुंचेंगे. उनका हेलीकॉप्टर मेरठ के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से दोपहर 3:10 बजे उड़ान भरेगा और दोपहर 3:30 बजे गांव में बने हेलीपैड पर उतरेगा.