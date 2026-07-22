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बलरामपुर पहुंचे CM योगी, देवी पाटन मंदिर में की पूजा-अर्चना

बलरामपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर हैं. दौरे के दूसरे दिन बुधवार को तुलसीपुर के देवी पाटन मंदिर में गौ सेवा और पूजा-अर्चना कर प्रदेश के सुख और समृद्धि की प्रार्थना की. मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और जिले के विकास कार्यों की जानकारी हासिल की.



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बलरामपुर जिले के दौरे के दौरान तुलसीपुर स्थित प्रसिद्ध देवी पाटन मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा-अर्चना की. सीएम योगी ने विधि-विधान के साथ शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी के दर्शन किए. इस दौरान सीएम योगी ने मंदिर परिसर में ही स्थित गौशाला का भी दौरा किया. वहां उन्होंने अपनी दिनचर्या और परंपरा के अभिन्न हिस्से 'गौ सेवा' को निभाते हुए गायों और छोटे बछड़ों को दुलारा और अपने हाथों से उन्हें गुड़ खिलाया.

​गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देवी पाटन मंदिर से गहरा आध्यात्मिक लगाव है. वे जब भी यहां आते हैं, तो मां पाटेश्वरी का आशीर्वाद लेने के साथ-साथ गौशाला में समय बिताना और गौ सेवा करना कभी नहीं भूलते. इस दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.