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वाराणसी : आज वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत

सीएम योगी बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ मंदिर जाएंगे. रात में राज्यमंत्री की दयाल शंकर मिश्रा के बेटे के विवाह उत्सव में पहुंचेंगे.

CM YOGI VARANASI VISIT
सीएम योगी बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 9:42 AM IST

2 Min Read
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वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां लगभग 3:30 बजे वाराणसी पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे. यहां से उनका काफिला सर्किट हाउस के लिए रवाना होगा, जहां समीक्षा बैठक करेंगे.

उसके बाद बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ की मंदिर जाएंगे दर्शन पूजन करेंगे और रात में राज्य मंत्री की दयाल शंकर मिश्रा की बेटे के विवाह उत्सव में सहभागिता दर्ज कराएंगे और दूसरे दिन कल मुख्यमंत्री कैशलेस सुविधा का आगाज करेंगे.

दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे बनारस

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के शहर में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है.इसके साथ ही रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि उनकी सुरक्षा में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो. आज लगभग 3:30 बजे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सबसे पहले पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे और इसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे, जहां विकास कार्य व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे.

समीक्षा बैठक के बाद उनका काफिला बाबा काल भैरव के मंदिर जाएगा, जहां दर्शन पूजन के बाद वह काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे और उसके बाद रोहनिया में आयुष्मान मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल के बेटे के विवाह कार्यक्रम में भाग लेंगे.

कैशलेस सुविधा की लॉन्चिंग करेंगे सीएम

वहीं दूसरे दिन बुधवार को सुबह 10:00 बजे बहुत दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर में आयोजित बेसिक व माध्यमिक शिक्षकों के इलाज को लेकर कैशलेस सुविधा की लॉन्चिंग करेंगे और सुबह 11:00 बजे पुलिस लाइन से मिर्जापुर के लिए प्रस्थान कर लेंगे.

मुख्यमंत्री के दो दिवसीय को लेकर के नगर निगम भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है. नगरायुक्त ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित और वैकल्पिक रुटों पर तीन शिफ्ट में सफाई के आदेश दिए हैं. आवारा पशुओं को हटाने अतिक्रमण हटाने और स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो.

सीएम के आगमन को लेकर के मंगलवार को ट्रैफिक रूट डायवर्जन किया गया है जहां मुख्यमंत्री के आगमन के रूट पर 3 घंटे पहले से ही वाहनों को रोकने के साथ दूसरे मार्ग पर भेजा जाएगा.

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