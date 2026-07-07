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वाराणसी : आज वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत

सीएम योगी बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे. ( ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां लगभग 3:30 बजे वाराणसी पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे. यहां से उनका काफिला सर्किट हाउस के लिए रवाना होगा, जहां समीक्षा बैठक करेंगे.

उसके बाद बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ की मंदिर जाएंगे दर्शन पूजन करेंगे और रात में राज्य मंत्री की दयाल शंकर मिश्रा की बेटे के विवाह उत्सव में सहभागिता दर्ज कराएंगे और दूसरे दिन कल मुख्यमंत्री कैशलेस सुविधा का आगाज करेंगे.

दोपहर 3:30 बजे पहुंचेंगे बनारस

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के शहर में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है.इसके साथ ही रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि उनकी सुरक्षा में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो. आज लगभग 3:30 बजे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सबसे पहले पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे और इसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे, जहां विकास कार्य व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे.

समीक्षा बैठक के बाद उनका काफिला बाबा काल भैरव के मंदिर जाएगा, जहां दर्शन पूजन के बाद वह काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे और उसके बाद रोहनिया में आयुष्मान मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल के बेटे के विवाह कार्यक्रम में भाग लेंगे.