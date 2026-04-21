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वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय दौरा, पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का लेंगे जायजा

सीएम योगी दो दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे. वह 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे और 7000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे.

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नारी शक्ति महोत्सव की तैयारी: बीएलडब्ल्यू मैदान में 50 हजार महिलाएं करेंगी पीएम मोदी का स्वागत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 3:59 PM IST

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वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंच रहे हैं. यहां वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 अप्रैल को होने वाले संभावित दौरे को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे. लगभग शाम 6:00 बजे सीएम योगी हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे. यहां से उनका काफिला सर्किट हाउस के लिए रवाना होगा. सर्किट हाउस में वह प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित होने वाली विकास परियोजनाओं और शहर में चल रहे कार्यों का जायजा लेंगे.

बाबा विश्वनाथ के दरबार जाएंगे सीएम योगी: समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री का काफिला काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार जाएगा. मंदिर में दर्शन-पूजन करने के बाद सीएम योगी प्रधानमंत्री के संभावित जनसभा स्थल बीएलडब्ल्यू (BLW) का स्थलीय निरीक्षण करेंगे. स्थलीय निरीक्षण के बाद वह वापस सर्किट हाउस लौटेंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे. मुख्यमंत्री के इस महत्वपूर्ण दौरे के मद्देनजर वाराणसी जिला प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर कई प्रमुख रूटों को डाइवर्ट किया है.

पीएम मोदी सबसे बड़े सिग्नेचर ब्रिज की सौगात देंगे: 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को लगभग 7000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उपहार दे सकते हैं. इस दौरान काशीवासियों को सबसे बड़े 'सिग्नेचर ब्रिज' की सौगात मिलने की भी प्रबल उम्मीद जताई जा रही है. पीएम मोदी के इस दौरे में कई पुरानी परियोजनाओं का लोकार्पण और नई योजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है. हालांकि, जिला प्रशासन प्रधानमंत्री के अधिकृत कार्यक्रम को लेकर फिलहाल गोपनीयता बरत रहा है और तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है.

वाराणसी में नारी शक्ति महोत्सव: प्रधानमंत्री की वाराणसी के बीएलडब्ल्यू परिसर में होने वाली जनसभा को 'नारी शक्ति महोत्सव' के रूप में मनाने की तैयारी है. इस भव्य कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर पीएम उन्हें संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभी कार्यक्रमों की व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को स्वयं देख रहे हैं. सीएम अगले दिन सुबह वाराणसी से प्रस्थान करेंगे, जिसके बाद पीएम के दौरे की प्रशासनिक तैयारियां और तेज हो जाएंगी.

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