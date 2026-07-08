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काशी से CM योगी ने दी बड़ी सौगात; 12 लाख शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा का शुभारंभ

वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल (TFC) में आयोजित कार्यक्रम में CM योगी पहुंचे.

वाराणसी पहुंचे CM योगी.
वाराणसी पहुंचे CM योगी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 11:04 AM IST

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Updated : July 8, 2026 at 11:55 AM IST

11 Min Read
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वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी से प्रदेश के शिक्षकों-कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री योगी ने उन्होंने शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ किया. CM योगी ने 15 शिक्षकों को प्रतीकात्मक कार्ड देकर इस सुविधा की शुरुआत पूरे प्रदेश के लिए की है.

वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल (TFC) में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे. कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना का लाभ 12 लाख शिक्षकों-कर्मचारियों को मिलेगा.

कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से वित्तीय सहायता हस्तांतरित की. इससे हर छात्र के अभिभावक के खाते में 1200 रुपए पहुंचेंगे. यह पैसे छोत्रों के यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए हैं.

CM योगी बोले-वाराणसी से शुभारंभ बड़ी बात: वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी की की पवित्र धरती से योजना का शुभारंभ निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है. प्रदेश के 404 स्थान पर तीन प्रकार की योजनाओं का जो लाभ है, उसे एक साथ पूर्ण किया जा रहा है. इसमें शिक्षक और शिक्षा परिवार से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जो किसी न किसी रूप से शासन की योजना के साथ जुड़ रहा है.

इन सभी योजनाओं के लिए माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आप सभी शिक्षामित्र, शिक्षकों और अनुदेशकों को रसोइयों को वार्डन को और उन सभी बच्चों को आज बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जो पढ़ते हैं उन्हें यूनिफॉर्म, बैग किताबें स्वेटर जूते आदि के लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं, उन्हें बधाई देता हूं.

सीएम ने कहा कि आपने मांगा नहीं, लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता हम सभी को है. इसलिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा 5 लाख रुपए तक की हमने आपके लिए जारी की है. 5 लाख तक की चिकित्सा सुविधा का लाभ आपको मिलेगा.

इसमें चिकित्सा सुविधा से सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि शिक्षा से जुड़े बाकी लोग भी लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद में 1320 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते उनके अभिभावक के खातों में स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर अन्य चीजों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है. यह प्रति छात्र 1200 रुपए है. हमारा पहले इसमें 800 रुपए खर्च होता था, लेकिन इसको हमने बढ़कर 1200 रुपए प्रति छात्र कर दिया है.

CM योगी बोले-अभिभावक भी ध्यान दें: हमारा दायित्व बनता है कि हमारा विद्यालय अच्छा लगे हमने 12 ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया, जिन्होंने विद्यालयों को बहुत स्वच्छ और बेहतर रखा है. विद्यालयों के आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि छात्र यूनिफॉर्म में हों, पैरों में जूते हों, सर्दी के समय में स्वेटर पहनकर आएं. यह हमारी जिम्मेदारी है कि अभिभावकों के साथ बैठकर इन चीजों को स्पष्ट करें कि वह पूरे तैयारी के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजें.

हमने कल देखा कि कुछ जगहों पर बारिश हुई तो वह बच्चे यूनिफॉर्म में हीं नहा रहे थे. हमारा दायित्व बनता है कि हम पहले से ही बच्चों और अभिभावकों को समझाएं यह ऐसा न हो. सही मार्ग दिखाना ही शिक्षक का उचित कार्य है.

आपका कर्तव्य है. राष्ट्रीय दायित्व भी है, हम यह बताएं कि तीन दिन एक यूनिफॉर्म और तीन दिन दूसरी पहनें. गंदा हो तो धोकर रखिए और फिर दूसरा पहनिए. खेलते समय दूसरे कपड़े पहन लीजिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा स्कूल से जाने के बाद भी वही कपड़े और वही जूते पहने, यह नहीं होना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक का दायित्व बनता है कि लेकिन शिक्षक और उससे जुड़े लोगों का दायित्व ज्यादा बनता है कि हर बच्चे को स्कूल तक लेकर जाना ही जाना है. मैंने काशी में एग्जिबिशन देखी बहुत अच्छी लगी. बच्चों के मन में उत्साह था, तीसरी क्लास के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से वाक्य बनाने और पढ़ने का काम कर रहे थे. अब उन्हें भाषा का ज्ञान भी है. साथ ही साथ अंक गणित का ज्ञान भी दिखाई दे रहा था. यह बहुत अच्छी शुरुआत है, निपुण भारत अभियान की.

स्टेट बैंक के साथ एमओयू: उन्होंने कहा कि सरकार ने इस कार्यक्रम में एक एमओयू भी किया है. स्टेट बैंक के साथ शिक्षा विभाग में बैंक के साथ जो एमओयू किया है. इसमें आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हर शिक्षक शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के साथ ही एक नई गारंटी दी जा रही है.

इसमें पहले कोई घटना दुर्घटना न हो लेकिन ऐसी स्थिति पैदा होती है, उन परिस्थितियों में जिसमें स्थाई शिक्षकों और अन्य को जिनका वेतन 10000 रुपए से अधिक है उनको 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस कवर मिलेगा.

इसमें एक करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, जिसमें स्थाई दिव्यंगकता और और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर या किसी अनहोनी की दशा में पुत्री के विवाह के लिए भी कर प्रदान किया जाएगा. यह नए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गई है. मैं काशी से पहली बार इसकी घोषणा कर रहा हूं.

भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर बेसिक शिक्षा विभाग इसे आज पहली बार लागू कर रहा है. आप मानते थे शिक्षक अमर हो गया है. आपने कभी इसकी डिमांड नहीं की. दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन यह अलग से आपको नई सुविधा का लाभ दिया जा रहा है.

देश के अंदर यह लाभ कहीं भी नहीं है. उत्तर प्रदेश इसे पहले राज्य के रूप में लागू कर रहा है इसके साथ ही जो संविदा कर्मचारी हैं उनको 10000 से अधिक होने की दिशा में 30 लाख से 80 लाख की रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और अन्य लाभ भी दिया जाएगा.

अनहोनी की दशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और बच्चों के विवाह के लिए भी कर प्रदान किया जाएगा 10000 रुपए से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए जीरो बैलेंस अकाउंट का एटीएम या पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के आधार पर 200000 रुपए का एक्सीडेंटल कर इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा.

9 साल में हुआ बेहतरीन काम: यह सभी प्रकार के लोग इससे लाभान्वित होंगे रसोईया, शिक्षा मित्र, अल्प वेतन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ नहीं लेंगे. हम सब आपका पैसा भरेंगे, लेकिन बस यह चाहते हैं, आप बच्चों पर ध्यान दें. स्कूलों का वातावरण स्कूलों जैसा होना चाहिए. ऐसा होना चाहिए वातावरण, जहां स्वच्छ सुंदर अनुशासित वातावरण हो और देश के भविष्य को तैयार करने वाला वातावरण हो.

एक समय था उत्तर प्रदेश में देश के अधिकांश हिस्सों में शिक्षक उत्तर प्रदेश से जाते थे. अरुणाचल प्रदेश में हर व्यक्ति हिंदी बोलता है. आज केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वहां के रिजिजू जी हमारे साथ सांसद थे. मैंने उनसे पूछा आपके अरुणाचल में बहुत अच्छी हिंदी लोग बोलते हैं. उन्होंने बताया कि हमारे टीचर अधिकांश उत्तर प्रदेश के हैं. मैं मध्य प्रदेश भी गया तो मैंने देखा वहां भी उत्तर प्रदेश के शिक्षक मुझे मिले.

राजस्थान से लेकर कई जगहों पर यूपी के शिक्षक हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया, जब यूपी की शिक्षा व्यवस्था को लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद कर दिया. शिक्षा आधारशिला है समाज की. शिक्षा के बगैर कुछ भी हो पाना असंभव है. उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने 9 साल पहले नौकरी के लिए इधर-उधर जा रहे होंगे. उत्तर प्रदेश के बाहर आपके सामने पहचान का संकट था.

आज मैं मानता हूं 9 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किया है. अब उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने पहचान का संकट नहीं है. आज शिक्षा पर किया गया काम, कोई भी निवेश व्यर्थ नहीं जा रहा है. इसके लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं. अब नकल मुक्त शिक्षा है. पहले 3 महीने तक माध्यमिक कि परीक्षाएं चलती थीं. फिर दो-तीन महीने में रिजल्ट आते थे.

आधा साल ऐसे ही बर्बाद होता था. बाकी जो बचता था, उसमें पर्व और त्योहार के कारण पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है. अब 14 दिन के अंदर माध्यमिक परीक्षाओं को पूरा किया और परिणाम भी आ गया. एक महीने में सब कुछ हो गया. 56 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे, नकल मुक्त परीक्षा हुई.

शिक्षा माफिया की कमर तोड़ी: CM ने कहा कि पहले होता था कि दूसरे राज्यों के लोग आते थे, परीक्षा देने के लिए. कोई हिमाचल से आता था तो कोई कश्मीर से आता था. कोई कहीं से आता था और आते कहां थे बलिया में परीक्षा देने, गाजीपुर में परीक्षा देने, आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों में परीक्षा देने.

मुझे लगा कि यह छोटे-छोटे जिले इतने आगे हो गए हैं, जो परीक्षा देने लोग यहां पहुंच रहे हैं. तब मुझे लगा दाल में कुछ काला है. तब हमने कड़ा काम शुरू किया और ऐसे सभी अड्डों को बंद करवा दिया. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को देश की अखंडता और देश के विश्वास के साथ विश्वास घात करने का अधिकार नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आपको आदर्श ढूंढना नहीं है, आप आदर्श बनिए.

वाराणसी मंडल को बड़ा लाभ: मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत अकेले वाराणसी जिले के 1,145 विद्यालयों के 12,407 और पूरे वाराणसी मंडल के 7,417 विद्यालयों में कार्यरत कुल 66,205 पात्र शिक्षकों, कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा.

शिक्षा की नींव को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ छात्र-छात्राओं को DBT के माध्यम से वित्तीय सहायता भी भेजी. इसके तहत विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए प्रति छात्र 1,200 की धनराशि सीधे उनके अभिभावकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई. बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत अकेले वाराणसी जनपद के 1,54,634 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे.

सम्मानित होने वाले शिक्षक

  • संभल: कपिल कुमार मालिक
  • पीलीभीत: मुनीश कुमार
  • चित्रकूट: हरिशंकर त्रिपाठी
  • बरेली: राजीव सिंह
  • बदायूं: संगीता शर्मा
  • रायबरेली: आशीष प्रताप सिंह
  • सहारनपुर: संजीव कुमार
  • श्रावस्ती: केसर जहां
  • जालौन: वंदन वर्मा
  • प्रयागराज: जावेद खान
  • वाराणसी: नागेश कुमार मिश्रा
  • मेरठ: डॉ. ऋतु दीवान

12 लाख शिक्षकों को 'चिकित्सकीय कवच': जिलाधिकारी वाराणसी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि शिक्षकों को इलाज की चिंताओं से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारंभ किया है.

आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर शुरू हो रही इस योजना से प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी.

सरकार ने इसमें समानता और सामाजिक सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा है। नियमित शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया और कस्तूरबा विद्यालयों के स्टाफ को भी इस सुरक्षा घेरे में शामिल किया गया है.

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Last Updated : July 8, 2026 at 11:55 AM IST

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