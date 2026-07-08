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काशी से CM योगी ने दी बड़ी सौगात; 12 लाख शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा का शुभारंभ

वाराणसी पहुंचे CM योगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी से प्रदेश के शिक्षकों-कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री योगी ने उन्होंने शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ किया. CM योगी ने 15 शिक्षकों को प्रतीकात्मक कार्ड देकर इस सुविधा की शुरुआत पूरे प्रदेश के लिए की है. वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल (TFC) में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे. कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना का लाभ 12 लाख शिक्षकों-कर्मचारियों को मिलेगा. कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री प्रदेश के लगभग 1.10 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से वित्तीय सहायता हस्तांतरित की. इससे हर छात्र के अभिभावक के खाते में 1200 रुपए पहुंचेंगे. यह पैसे छोत्रों के यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए हैं. CM योगी बोले-वाराणसी से शुभारंभ बड़ी बात: वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी की की पवित्र धरती से योजना का शुभारंभ निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है. प्रदेश के 404 स्थान पर तीन प्रकार की योजनाओं का जो लाभ है, उसे एक साथ पूर्ण किया जा रहा है. इसमें शिक्षक और शिक्षा परिवार से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जो किसी न किसी रूप से शासन की योजना के साथ जुड़ रहा है. इन सभी योजनाओं के लिए माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आप सभी शिक्षामित्र, शिक्षकों और अनुदेशकों को रसोइयों को वार्डन को और उन सभी बच्चों को आज बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जो पढ़ते हैं उन्हें यूनिफॉर्म, बैग किताबें स्वेटर जूते आदि के लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं, उन्हें बधाई देता हूं. सीएम ने कहा कि आपने मांगा नहीं, लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता हम सभी को है. इसलिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा 5 लाख रुपए तक की हमने आपके लिए जारी की है. 5 लाख तक की चिकित्सा सुविधा का लाभ आपको मिलेगा. इसमें चिकित्सा सुविधा से सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि शिक्षा से जुड़े बाकी लोग भी लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद में 1320 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते उनके अभिभावक के खातों में स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर अन्य चीजों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है. यह प्रति छात्र 1200 रुपए है. हमारा पहले इसमें 800 रुपए खर्च होता था, लेकिन इसको हमने बढ़कर 1200 रुपए प्रति छात्र कर दिया है. CM योगी बोले-अभिभावक भी ध्यान दें: हमारा दायित्व बनता है कि हमारा विद्यालय अच्छा लगे हमने 12 ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया, जिन्होंने विद्यालयों को बहुत स्वच्छ और बेहतर रखा है. विद्यालयों के आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि छात्र यूनिफॉर्म में हों, पैरों में जूते हों, सर्दी के समय में स्वेटर पहनकर आएं. यह हमारी जिम्मेदारी है कि अभिभावकों के साथ बैठकर इन चीजों को स्पष्ट करें कि वह पूरे तैयारी के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजें. हमने कल देखा कि कुछ जगहों पर बारिश हुई तो वह बच्चे यूनिफॉर्म में हीं नहा रहे थे. हमारा दायित्व बनता है कि हम पहले से ही बच्चों और अभिभावकों को समझाएं यह ऐसा न हो. सही मार्ग दिखाना ही शिक्षक का उचित कार्य है. आपका कर्तव्य है. राष्ट्रीय दायित्व भी है, हम यह बताएं कि तीन दिन एक यूनिफॉर्म और तीन दिन दूसरी पहनें. गंदा हो तो धोकर रखिए और फिर दूसरा पहनिए. खेलते समय दूसरे कपड़े पहन लीजिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा स्कूल से जाने के बाद भी वही कपड़े और वही जूते पहने, यह नहीं होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक का दायित्व बनता है कि लेकिन शिक्षक और उससे जुड़े लोगों का दायित्व ज्यादा बनता है कि हर बच्चे को स्कूल तक लेकर जाना ही जाना है. मैंने काशी में एग्जिबिशन देखी बहुत अच्छी लगी. बच्चों के मन में उत्साह था, तीसरी क्लास के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से वाक्य बनाने और पढ़ने का काम कर रहे थे. अब उन्हें भाषा का ज्ञान भी है. साथ ही साथ अंक गणित का ज्ञान भी दिखाई दे रहा था. यह बहुत अच्छी शुरुआत है, निपुण भारत अभियान की. स्टेट बैंक के साथ एमओयू: उन्होंने कहा कि सरकार ने इस कार्यक्रम में एक एमओयू भी किया है. स्टेट बैंक के साथ शिक्षा विभाग में बैंक के साथ जो एमओयू किया है. इसमें आपको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हर शिक्षक शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के साथ ही एक नई गारंटी दी जा रही है. इसमें पहले कोई घटना दुर्घटना न हो लेकिन ऐसी स्थिति पैदा होती है, उन परिस्थितियों में जिसमें स्थाई शिक्षकों और अन्य को जिनका वेतन 10000 रुपए से अधिक है उनको 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस कवर मिलेगा. इसमें एक करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, जिसमें स्थाई दिव्यंगकता और और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर या किसी अनहोनी की दशा में पुत्री के विवाह के लिए भी कर प्रदान किया जाएगा. यह नए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गई है. मैं काशी से पहली बार इसकी घोषणा कर रहा हूं. भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर बेसिक शिक्षा विभाग इसे आज पहली बार लागू कर रहा है. आप मानते थे शिक्षक अमर हो गया है. आपने कभी इसकी डिमांड नहीं की. दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन यह अलग से आपको नई सुविधा का लाभ दिया जा रहा है.