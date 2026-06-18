सीएम योगी की बड़ी सौगात; लखनऊ-उन्नाव-कानपुर के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल, SCR से बदलेगी युवाओं की तकदीर
सीएम योगी ने उन्नाव को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल करने, रैपिड रेल चलाने, डिफेंस कॉरिडोर के लिए 700 एकड़ जमीन देने की घोषणा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 4:32 PM IST
उन्नाव: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उन्नाव जनपद की सदर और भगवंतनगर विधानसभा क्षेत्रों को एक बड़ी विकास सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने यहां करीब 577 करोड़ रुपये की विभिन्न जन-कल्याणकारी परियोजनाओं का भव्य लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस गरिमामयी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्नाव के विकास कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं और विपक्षी दलों कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा.
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उन्नाव के सर्वांगीण विकास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी और इसके लिए धन की कोई कमी आड़े नहीं आएगी.
विकास की मुख्यधारा में जुड़ा उन्नाव: मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव अब विकास की मुख्यधारा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ आने वाले सभी विकास प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ बताया कि 577 करोड़ रुपये की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनमें से लगभग 470 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अकेले उन्नाव सदर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं. उन्होंने मंच से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि सांसद और दोनों विधायक विकास कार्यों के प्रति बेहद गंभीर हैं. जनप्रतिनिधियों की इसी सजगता के कारण ही क्षेत्र में इतनी त्वरित गति से चौतरफा विकास संभव हो पा रहा है.
जिन लोगों ने प्रदेश को माफिया राज में तब्दील कर दिया था...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 18, 2026
वे लोग आज उपदेश दिए जा रहे हैं...
'नया उत्तर प्रदेश' इन भ्रष्टों को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है... pic.twitter.com/TtU1ujFQDi
स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल हुआ उन्नाव: सीएम योगी ने कहा कि उन्नाव को अब आधिकारिक तौर पर स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल कर लिया गया है. इस महत्वपूर्ण फैसले से लखनऊ, उन्नाव और कानपुर के बीच समन्वित व आधुनिक विकास को एक नई गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ से निकलने वाला विकास अब सीधे उन्नाव और कानपुर तक निर्बाध रूप से पहुंचेगा. इससे आने वाले समय में क्षेत्र के भीतर रोजगार, बड़े उद्योगों और मजबूत आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में व्यापक व सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा.
हम लोगों ने उन्नाव को भी स्टेट कैपिटल रीजन का पार्ट बनाया है... pic.twitter.com/UwGSvp303i— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 18, 2026
डिफेंस सेक्टर के लिए 700 एकड़ भूमि: उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उन्नाव में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है. इसी के तहत डिफेंस सेक्टर के विकास के लिए लगभग 700 एकड़ की विशाल भूमि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है. इसके अतिरिक्त यहां 200 एकड़ का लैंड क्लस्टर और 200 एकड़ का नया इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी पूरी तरह विकसित किया जाएगा. इन सभी दूरगामी औद्योगिक परियोजनाओं से न केवल भारी निवेश बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को अपने ही जनपद में रोजगार के सुनहरे और नए अवसर प्राप्त होंगे.
हम लोग लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को... pic.twitter.com/jxKojBw1Ym— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 18, 2026
मेरठ-दिल्ली की तर्ज पर चलेगी रैपिड रेल: मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्नाव की लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को सड़क और रेल मार्ग के जरिए लगातार मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने इस कड़ी में गंगा नदी पर बनने वाले दो नए पुलों के निर्माण तथा पूरे क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं के विस्तार का विशेष उल्लेख किया. साथ ही उन्होंने घोषणा की कि लखनऊ, उन्नाव और कानपुर को मेरठ-दिल्ली रैपिड रेल मॉडल की तर्ज पर आपस में जोड़ने की दिशा में भी सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है. इस रैपिड रेल परियोजना के धरातल पर उतरने से तीनों महत्वपूर्ण जिलों के लोगों को एक बेहतर, आधुनिक और तेज यातायात सुविधा मिल सकेगी.
गत 12 वर्षों में हमने बदलते हुए भारत को देखा है...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 18, 2026
जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके अपनी विरासत और विकास को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है... pic.twitter.com/RlmlBIzyR0
बिना रिश्वत के मिल रहा योजनाओं का लाभ: मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी और जन-केंद्रित योजनाओं का भी विस्तार से उल्लेख किया. उन्होंने गर्व से कहा कि आज प्रदेश के गरीबों को बिना किसी सिफारिश और बिना किसी रिश्वत के सभी सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिल रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हर पात्र बेघर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक की मुफ्त और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दिया जा रहा है.
वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच में जिस देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की, वर्ष 2014 के बाद उस पर विराम लगा... pic.twitter.com/R5e7WdpFDU— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 18, 2026
कांग्रेस-सपा पर लगाया परिवारवाद का आरोप: इसके साथ ही उन्होंने 'मिशन शक्ति' अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि आधी आबादी यानी महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हमेशा से वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के बीच से विपक्षी दलों पर भी तीखा और सीधा हमला बोला. उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर गंभीर रूप से परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दलों की सोच हमेशा से केवल अपने परिवार के विकास तक ही सीमित रही है. उन्होंने जनता को याद दिलाया कि पहले प्रदेश में केवल माफिया राज, गुंडागर्दी और कर्फ्यू का माहौल रहता था, जबकि वर्तमान सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत कर प्रदेश को पूरी तरह सुरक्षित और दंगा मुक्त बनाने का काम किया है.
पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली...— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 18, 2026
पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई...
ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने अन्नदाता किसानों के लिए किया है... pic.twitter.com/lGWhezIrMC
किसानों और युवाओं के हित में हो रहे काम: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती विपक्षी सरकारों के दौरान किसानों को समय पर बिजली, उन्नत बीज और यूरिया-डीएपी जैसे उर्वरक नहीं मिल पाते थे, जिससे उन्हें कृषि कार्य में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. उन्होंने कहा कि वर्तमान डबल इंजन सरकार हमेशा किसानों, गरीबों, शोषितों और युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर ही नीतियां तैयार करती है और कार्य कर रही है. अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक नेतृत्व का भी उल्लेख किया और कहा कि आज भारत विश्व मंच पर अपनी एक नई और मजबूत पहचान बना रहा है. उन्होंने देशहित को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भारत विरोधी ताकतों को अब उनकी ही भाषा में करारा जवाब दिया जा रहा है.
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