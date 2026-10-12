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यूपी के अन्नदाताओं को राहत: सीएम योगी ने जारी किए 493 करोड़ रुपये; उन्नाव, औरैया और लखीमपुर के किसानों को मिला अनुदान

उन्नाव जिले में फसल क्षति झेलने वाले करीब 10 हजार किसानों को पांच करोड़ रुपये की मदद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

उन्नाव/औरैया/लखीमपुर: उत्तर प्रदेश में बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को सरकार ने राहत दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान डीबीटी के जरिए प्रदेश के नौ लाख से अधिक किसानों के खातों में 493 करोड़ रुपये की कृषि निवेश अनुदान राशि अंतरित की.

इस सहायता का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहारा देना और अगली फसल की तैयारी में मदद करना है. इस योजना के तहत उन्नाव, औरैया और लखीमपुर खीरी के हजारों किसानों को भी राहत मिली है.

किसानों को भेजी गई राहत राशि. (Video Credit: ETV Bharat) उन्नाव के 10 हजार किसानों को पांच करोड़ से अधिक की मदद: उन्नाव जिले में फसल क्षति झेलने वाले करीब 10 हजार किसानों को पांच करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि मिली है. जिले में कुल 3,008.40 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसलें प्रभावित हुई थीं. सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित पन्नालाल सभागार में सदर विधायक पंकज गुप्ता और जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने प्रभावित किसानों को अनुदान के प्रमाण पत्र और सांकेतिक चेक दिए. कार्यक्रम में गोरखपुर से मुख्यमंत्री के संबोधन और अनुदान राशि हस्तांतरण का एलईडी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण भी दिखाया गया. प्राकृतिक आपदा से नुकसान, अब खेती की तैयारी में मिलेगी मदद: प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था. ऐसे में कृषि निवेश अनुदान से उन्हें अगली फसल की तैयारी और खेती से जुड़ी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी. जिला प्रशासन के अनुसार, सहायता राशि पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है. कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड, उप जिलाधिकारी सदर राजेश विश्वकर्मा, तहसीलदार सदर सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे. औरैया के 2,008 किसानों को 1.16 करोड़ रुपये की सहायता: औरैया जिले में भी प्राकृतिक आपदाओं से फसल गंवाने वाले किसानों को राहत मिली है. मुख्यमंत्री की ओर से जारी अनुदान में जिले के 2,008 किसानों के लिए कुल 1,16,67,268 रुपये की राशि निर्धारित की गई. इसमें बाढ़ से प्रभावित 254 किसानों को 20,28,708 रुपये और चक्रवात से प्रभावित 1,754 किसानों को 96,38,560 रुपये की सहायता दी गई. इस तरह दोनों श्रेणियों के किसानों को मिलाकर 1.16 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि उनके बैंक खातों में भेजी गई. औरैया के कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में हुआ प्रोग्राम. (Photo Credit: ETV Bharat) अधिकारियों ने किसानों को दिए सांकेतिक चेक: औरैया के कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा और सुना गया. इस दौरान जिला पंचायत प्रशासक कमल सिंह दोहरे और मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी ने विभिन्न तहसीलों के आपदा प्रभावित किसानों को सांकेतिक चेक दिए. कमल सिंह दोहरे ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है. वहीं, मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पात्र किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है और डीबीटी से भुगतान में पारदर्शिता बनी रहती है.