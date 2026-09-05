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गोरखपुर: सीएम योगी का अखिलेश पर तंज, सैफई महोत्सव में खर्च होने वाले पैसे से लाखों बच्चों का संवार सकते थे भविष्य

उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार वितरित

गोरखपुर में सीएम योगी ने शिक्षकों को दिए पुरस्कार.
गोरखपुर में सीएम योगी ने शिक्षकों को दिए पुरस्कार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 4:59 PM IST

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गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए. राजनीति के चश्मे से देखने वालों को 2017 के बाद प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आया आमूलचूल परिवर्तन दिखाई नहीं देगा. उन्होंने प्रदेशभर के शिक्षकों का आह्वान किया कि वे शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता और नवाचार को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएं. यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रदेश और देश का भविष्य बनाएगी.

सीएम योगी शनिवार को शिक्षक दिवस पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार वितरित करने के बाद संबोधित कर रहे थे. योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में बेसिक शिक्षा विभाग के 61 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 20 शिक्षकों (कुल 81) को पुरस्कृत किया गया. सभी शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से पुरस्कृत किया.

इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विगत साढ़े नौ साल में शिक्षा व्यवस्था में आए सकारात्मक परिवर्तन की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में सुदृढ़ता लाने के काम वर्ष 2017 से पहले भी हो सकते थे. पर, तबकी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया.

उन्होंने किसी का नाम लिए बिना तंज कसा, जितना पैसा आप सैफई महोत्सव में खर्च करते थे, उसी में से थोड़ा सा पैसा शिक्षा की तरफ डाइवर्ट करते तो लाखों बच्चों का भविष्य बन चुका होता. जितना पैसा वर्किंघम की बग्गी मंगाकर अपना जन्मदिन मनाते थे, उतना पैसा शिक्षा पर खर्च करते, तो बच्चों का भविष्य बनता, पहचान का संकट नहीं आता.

मुख्यमंत्री ने शिक्षा पर राजनीति करने वालों पर प्रहार किया. कहा कि चुनावी घोषणा अलग विषय है, पर स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी बनाना कठिन कार्य होता है और यह प्रदेश के अंदर आज दिखाई दे रहा है. बयान देना आसान है, लेकिन एक करोड़ 60 लाख बच्चों के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचा देना कठिन कार्य है और वह कार्य हुआ है. संस्कृत के छठी क्लास से लेकर के आचार्य तक को स्कॉलरशिप के साथ जोड़ देना कठिन कार्य था, लेकिन सरकार ने वह भी किया.

कहा कि प्रोजेक्ट अलंकार जैसे इनोवेशन के माध्यम से, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, बेसिक हो या माध्यमिक इन विद्यालयों में परिवर्तन का निर्णय करना कठिन था और इसे भी किया गया. कहा कि टिप्पणी करना आसान काम है लेकिन करके दिखाना मुश्किल. सीएम योगी ने यूपी को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार की तरफ भी ध्यान आकृष्ट कराया. कहा कि दूसरे राज्य के एक जर्जर विद्यालय भवन का वीडियो झांसी का बताकर चलाया जा रहा था. यूपी के शिक्षा जगत को अपमानित करने का प्रयास करने वालों को स्मार्ट क्लास, ऑपरेशन कायाकल्प जैसे व्यापक परिवर्तन दिखाई नहीं देता.

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से अपील की कि हमारी प्रतिस्पर्धा चुनावी घोषणाबाजों से नहीं है. चुनावी उड़ानों पर बैठे लोगों की बजाय हमारी प्रतिस्पर्धा समय से है. उन्होंने कहा कि जिस बच्चे को आज आप पढ़ा रहे हैं, अगर आज आप चूक गए तो उसका बचपन दोबारा नहीं आने वाला है. इसलिए समय के साथ सही दिशा में, सही समय पर निर्णय लेने की आदत होनी चाहिए. कहा कि शिक्षा के प्रति विश्वास को बनाए रखना सरकार और शिक्षकों की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि बदलती टेक्नोलॉजी पर हम मौन नहीं बने रह सकते. हमें एआई, रोबोटिक और ड्रोन टेक्नोलॉजी के अनुरूप खुद को तैयार करने की जरूरत है.

सपा का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को प्रदेश में चार बार शासन करने का अवसर मिला वह और जिस कांग्रेस को लगभग छह दशक तक यूपी में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, दोनों प्रदेश की बदलती व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करने का फिर से प्रयास कर रहे हैं.

शिक्षा व्यवस्था को संसाधनपूर्ण व पारदर्शी बना रही सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार अपनी एजुकेशन को एक्सक्लूसिव बनाने, उसे और अधिक रिसोर्सफुल (संसाधनपूर्ण) बनाने तथा शिक्षा की इस व्यवस्था को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट (पारदर्शी) बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. कहा कि आपने पिछले नौ-साढ़े नौ वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को अपनी आंखों से देखा है. आप में से कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं, जिसने नौ वर्ष पहले के उत्तर प्रदेश और पिछले नौ-साढ़े नौ वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को अपनी आंखों से न देखा हो.

कहा कि 2017 के उत्सव के पहले उपद्रव होता था. उस उपद्रव, कर्फ्यू, दंगों और अराजकता के माहौल में स्कूल-कॉलेजों के चलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. अब बीते साढ़े नौ वर्षों से यूपी में सुरक्षा का संकट नहीं है. अब उत्सव के पहले कोई उपद्रव नहीं कर सकता. सीएम ने कहा कि कल जन्माष्टमी थी. जन्माष्टमी के आयोजन पूरे प्रदेश में सभी 1586 थानों में, सभी देव मंदिरों में, सभी 75 जनपदों की पुलिस लाइन में, प्रदेश की सभी जेलों में, हर मोहल्ले हर गांव में आयोजित हुए लेकिन आपने कहीं कर्फ्यू या दंगा का नाम नहीं सुना होगा.

यूपी में आए परिवर्तन के वाहक हैं शिक्षक

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी के प्रति धारणा बदली और आमूलचूल परिवर्तन आया है. इस परिवर्तन के महत्वपूर्ण वाहक शिक्षक हैं. इस परिवर्तन की सबसे प्रारंभिक कड़ी शिक्षा है और शिक्षा की मजबूत नींव शिक्षक हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए टीचर, टैलेंट और ट्रांसफॉर्मेशन जोड़ा गया. इस ट्रिपल टी में शिक्षक का सम्मान है, विद्यार्थी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है विद्यालयों संसाधनों की उपलब्धता पर ध्यान है.

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