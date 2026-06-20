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CM योगी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज; हमीरपुर को मिलेगी 636 करोड़ की सौगात, 75 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण-शिलान्यास

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को दिये निर्देश ( Photo credit: ETV Bharat )

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को दिये निर्देश (Photo credit: ETV Bharat)

जिला सूचना विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, मुख्यमंत्री 34 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनकी लागत 225.08 करोड़ रुपये है. वहीं 41 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, जिनकी लागत 411.73 करोड़ रुपये है.

पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने कहा कि सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी अपने-अपने ड्यूटी प्वाइंट पर समय से पहुंचकर पूरी सतर्कता और समन्वय के साथ दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें तथा संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाए.

जिलाधिकारी अभिषेक गोयल और पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाएं. उन्होंने सुरक्षा, यातायात और आमजन की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए.

हमीरपुर : योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमीरपुर जिले के दौरे पर जाएंगे. स्वामी ब्रह्मानंद बीएनवी डिग्री कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 636.82 करोड़ रुपये की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. मुख्यमंत्री विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे.

कुल 75 परियोजनाओं पर 636.82 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इनमें हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की 45 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी लागत 284.46 करोड़ रुपये है. वहीं राठ विधानसभा क्षेत्र की 30 परियोजनाओं पर 352.35 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण : मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी अभिषेक गोयल और पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने राठ स्थित स्वामी ब्रह्मानंद बीएनवी डिग्री कॉलेज मैदान का निरीक्षण किया.

अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की : अधिकारियों ने जनसभा स्थल, वीआईपी मार्ग, पार्किंग, बैरिकेडिंग, सुरक्षा घेरा, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा और अग्निशमन व्यवस्थाओं की समीक्षा की. निरीक्षण के बाद ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया.

कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड तैयार : अधिकारियों को अपने-अपने ड्यूटी प्वाइंट पर समय से पहुंचने और पूरी सतर्कता के साथ जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए. कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड तैयार कर लिया गया है. वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है.

बैरिकेडिंग, वीआईपी गैलरी और पार्किंग व्यवस्था : पेयजल के लिए पानी के टैंकर और गर्मी से राहत के लिए पंखों की व्यवस्था की गई है. सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग, वीआईपी गैलरी और पार्किंग व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है. एलआईयू सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है.







इससे पहले प्रयागराज जोन के एडीजी ज्योति नारायण, जिलाधिकारी अभिषेक गोयल, पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक और राठ विधायक मनीषा अनुरागी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था.





लोगों को विकास कार्यों से उम्मीद : मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर राठ और आसपास के क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है. स्थानीय लोग इस कार्यक्रम को विकास से जोड़कर देख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी.





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