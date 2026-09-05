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बनारस के बाढ़ पीड़ितों का हाल जानेंगे सीएम योगी, करेंगे हवाई निरीक्षण

सीएम योगी वाराणसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण करेंगे. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी : मुख्यमंत्री का योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं, जहां वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण करेंगे और उसके साथ ही शिविर में जाकर ज़रूरतमंदों में राहत सामग्री का वितरण करेंगे. बता दें कि, बीते दिनों पीएम मोदी ने भी फोन करके वाराणसी जिलाधिकारी और मेयर से बातचीत करके वाराणसी में बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जाना था. और इसके साथ ही सभी लोगों तक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया था. वाराणसी आएंगे सीएम योगी इसी क्रम में आज सीएम योगी एक दिवसीय दौरे पर शाम 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, जहां आजमगढ़ से वाराणसी पुलिस लाइन आएंगे. यहां सीएम वाराणसी जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी देंगे. उसके बाद वह यहां मौज़ूद बाढ़ राहत शहर में भी जाएंगे, जहां ज़रूरतमंदों में राशन सामग्री का वितरण करेंगे.