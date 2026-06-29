सीएम योगी का रामपुर दौरा कल, कई परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे, 1200 पुलिस कर्मी रहेंगे तैनात
सीएम योगी के दौरे को लेकर जिले में हाई अलर्ट है. कार्यक्रम स्थल सहित आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 7:59 PM IST
रामपुर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को रामपुर दौरे पर रहेंगे. मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिले में हाई अलर्ट है और कार्यक्रम स्थल सहित आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
मुख्यमंत्री का रामपुर पहुंचने का कार्यक्रम सुबह करीब 10 बजे निर्धारित है. वह शाहबाद में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री कई करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. बैरिकेडिंग, पार्किंग, यातायात व्यवस्था और वीआईपी मूवमेंट को लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है. अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके.
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की जनसभा के लिए दो अपर पुलिस अधीक्षक, 10 क्षेत्राधिकारी (सीओ), दो कंपनी पीएसी और लगभग 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इनमें ट्रैफिक पुलिस के जवान भी शामिल हैं, जो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार ड्यूटी पर रहेंगे.
कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. कार्यक्रम स्थल के साथ-साथ आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी. वहीं आमजन से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें.
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. बड़ी संख्या में लोगों के जनसभा में पहुंचने की संभावना है, जिसके चलते प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित कर ली हैं.
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