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चार घंटे कानपुर में रहेंगे सीएम योगी, 500 से अधिक किसानों को देंगे प्राकृतिक खेती के टिप्स

सूबे में पहली बार आयोजित हो रही प्राकृतिक खेती कार्यशाला में सीएम योगी हिस्सा लेंगे. फिर लोकनिर्माण व उद्योग विभाग के अफसरों की क्लास लगाएंगे.

CM YOGI KANPUR VISIT
सीएम योगी आदित्यनाथ. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 9:48 AM IST

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कानपुर: सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) में आएंगे. सीएम सुबह 11.40 बजे उतरेंगे और यहां करीब चार घंटे रहते हुए दोपहर तीन बजकर 40 मिनट पर लखनऊ के लिए वापस उड़ान भरेंगे.

सीएम योगी आदित्यनाथ सीएसए विवि में पहली बार हो रही प्राकृतिक खेती कार्यशाला को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसमें वह प्रदेश भर से पहुंचने वाले 500 से अधिक किसानों से संवाद करेंगे.

वहीं, कार्यक्रम के दौरान 10 ऐसे किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिन्होंने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.

सीेएम योगी के साथ प्रभारी मंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे.

वहीं, इस कार्यक्रम में बुलंदशहर से पद्मश्री सम्मान प्राप्त किसान भारत भूषण त्यागी भी मौजूद रहकर अपने अनुभव किसानों से साझा करेंगे.

लोक निर्माण और उद्योग विभाग के अफसरों की लगाएंगे क्लास: सीएम योगी प्राकृतिक खेती कार्यशाला कार्यक्रम के बाद हरकोर्ट बटलर तकनीकी विवि परिसर में बने संयुक्त आयुक्त उद्योग कार्यालय के सभागार में लोक निर्माण विभाग व उद्योग विभाग के अफसरों संग मंथन भी करेंगे.

चर्चा है, कुछ दिनों पहले शहर की बदहाल सड़कों की जानकारी सीएम योगी तक पहुंची थी. जिसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी. अब सीएम बैठक में कई अफसरों को फटकार भी सकते हैं.

वहीं, गुरुवार को सीएम योगी का कानपुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. बुधवार को जहां डिप्टी सीेएम केशव मौर्य ने कानपुर में कई घंटे बिताए थे. वहीं प्रभारी और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बुधवार से कानपुर में डटे हुए हैं.

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