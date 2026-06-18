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चार घंटे कानपुर में रहेंगे सीएम योगी, 500 से अधिक किसानों को देंगे प्राकृतिक खेती के टिप्स

सीएम योगी आदित्यनाथ. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) में आएंगे. सीएम सुबह 11.40 बजे उतरेंगे और यहां करीब चार घंटे रहते हुए दोपहर तीन बजकर 40 मिनट पर लखनऊ के लिए वापस उड़ान भरेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ सीएसए विवि में पहली बार हो रही प्राकृतिक खेती कार्यशाला को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसमें वह प्रदेश भर से पहुंचने वाले 500 से अधिक किसानों से संवाद करेंगे. वहीं, कार्यक्रम के दौरान 10 ऐसे किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिन्होंने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. सीेएम योगी के साथ प्रभारी मंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे.