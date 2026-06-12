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वाराणसी के तूफानी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, मोदीराज के 12 साल होने पर जनकल्याणकारी योजनाओं का करेंगे उद्घाटन; रूट डायवर्जन से बचें

बता दे कि,शाम लगभग 4:30 बजे सीएम योगी हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से वह सर्किट हाउस जाएंगे और लगभग 2 घंटे तक पूरे मंडल भर में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे. अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर के भी दिशा निर्देश देंगे.

इसके बाद मुख्यमंत्री, पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित जनकल्याण योजनाओं के महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान वह प्रदर्शनी और विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे, लाभार्थियों में प्रमाण पत्र भी बाटेंगे.

इसके बाद लगभग 7:00 बजे सीएम योगी का काफिला गिरजाघर संकुल पहुंचेगा, जहां वह प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे होने पर लगाए गए प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. यहां अवलोकन प्रमाण पत्र वितरण के बाद सीएम योगी बाबा काल भैरव के दरबार जाएंगे, दर्शन पूजन करने के साथ फिर बाबा विश्वनाथ के दरबार में आशीर्वाद लेंगे.

बताया जा रहा है कि वह देर रात किसी परियोजना का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं. वहीं अगले दिन सुबह वह बीएचयू में आयोजित होने वाले विज्ञान अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, वहां से लौटने के बाद लगभग 20 मिनट तक सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद ही वह आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे.

3 घंटे तक रहेगा रूट डायवर्जन, घर-ऑफिस छोड़ने से पहले सोच लें

बताते चलें कि, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के ट्रैफिक विभाग ने रूट डायवर्जन को लेकर के एक विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की है. इसके तहत उन्होंने बताया है कि 3 घंटे तक शहर में रूट डायवर्जन की स्थिति रहेगी.

1. अमर उजाला तिराहा से बीएचयू के आगमन से 03 घंटे पूर्व टैम्पो ट्रैवलर, ऑम्निया बसें, क्रूजर आदि वाहन को लहुराबीर, मैदागिन की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, इन्हें लहुराबीर की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.

2. विशेश्वरगंज तिराहा से बीएचयू के आगमन से 02 घंटे पूर्व चार पहिया वाहनों को मैदागिन की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, इन्हें गोदौलिया तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.

3. राजघाट पुल से लहरतारा की तरफ मालवाहक वाहनों का संचालन बीएचयू के आगमन से 03 घंटे पूर्व बंद रहेगा।

4. मैदागिन चौराहा से बीएचयू के आगमन/प्रस्थान के दृष्टिगत किसी भी प्रकार के वाहन को गोदौलिया चौराहा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा.

5. गोदौलिया चौराहा से बीएचयू के आगमन/प्रस्थान के दृष्टिगत किसी भी प्रकार के वाहन को मैदागिन चौराहा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा.

6. मरी माई तिराहा से बीएचयू के आगमन/प्रस्थान के दृष्टिगत किसी भी प्रकार के वाहन को तेलियाबाग तिराहा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, इन्हें अन्य मार्गों की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.

7. लहुराबीर चौराहा से बीएचयू के आगमन/प्रस्थान के दृष्टिगत किसी भी प्रकार के वाहन को मैदागिन की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, इन्हें मलदहिया चौराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.

8. जंगमबाड़ी से बीएचयू के आगमन/प्रस्थान के दृष्टिगत किसी भी प्रकार के चार पहिया वाहन एवं दो पहिया वाहन को गोदौलिया चौराहा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा.

9. भोजूबीर तिराहा से बीएचयू के आगमन/प्रस्थान के समय किसी भी प्रकार के वाहन को जेपी मेहता तिराहा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, इन्हें अर्दली बाजार तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.

10. जेपी मेहता तिराहा से बीएचयू के आगमन/प्रस्थान के समय किसी भी प्रकार के वाहन को भोजूबीर तिराहा की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, इन्हें संकुल तिराहा की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.

11. कचहरी चौराहा से बीएचयू के आगमन/प्रस्थान के समय किसी भी प्रकार के वाहन को सर्किट हाउस की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, इन्हें अंधरापुल की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा.

12. भोजूबीर तिराहा, कचहरी चौराहा से चौकाघाट के बीच ऑटो/ई-रिक्शा का संचालन बीएचयू के आगमन/प्रस्थान से 02 घंटे पूर्व बंद रहेगा.

13. लहुराबीर से मैदागिन के बीच ऑटो/ई-रिक्शा का संचालन बीएचयू के आगमन/प्रस्थान से 02 घंटे पूर्व बंद रहेगा.

14. ऑटो,ई-रिक्शा का संचालन पुलिस लाइन से चौकाघाट, लहुराबीर से विशेश्वरगंज के बीच बंद रहेगा.

15. भोजूबीर तिराहा, कचहरी चौराहा तथा जेपी मेहता तिराहा के बीच ऑटो,ई-रिक्शा का संचालन बीएचयू के आगमन,प्रस्थान से 02 घंटे पूर्व बंद रहेगा.