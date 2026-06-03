ETV Bharat / state

गोरखपुर में यूपी के दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेस का सीएम योगी आज करेंगे लोकार्पण, एक हजार को मिलेगा रोजगार

CM योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में प्रदेश की दूसरी फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स का लोकार्पण करेंगे. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुधवार को गोरखपुर में प्रदेश की दूसरी फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स का लोकार्पण करेंगे. गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में उद्यमिता और औद्योगिक विकास को इससे नई उड़ान मिलने की संभावना है. हाल के वर्षों में बड़े औद्योगिक यूनिट्स स्थापना की श्रृंखला के बीच, इसके लोकार्पण से गीडा में एमएसएमई यूनिट्स की भी नई कतार नजर आने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप गीडा के सेक्टर-13 में बना फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है. इस अवसर पर सीएम योगी, गीडा औद्योगिक क्षेत्र में एलआईजी-ईडब्ल्यूएस आवासीय परिसर का भी उद्घाटन करने के साथ करीब 208 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे. लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने गोरखपुर के गीडा में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया है. प्लग एंड प्ले मॉडल वाले इस कॉम्प्लेक्स के जरिये लघु एवं मध्यम उद्यम के विस्तार से उद्यमिता विकास और तेज होगा. गीडा के औद्योगिक सेक्टर-13 में 42.50 करोड़ रुपये की लागत से बना फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, प्रदेश में अपनी तरह का दूसरा कॉम्प्लेक्स है. एमएसएमई विभाग की तरफ से पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कानपुर में शुरू किया गया है. गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक बताती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, गीडा के औद्योगिक सेक्टर-13 में 10860 वर्गमीटर (2.68 एकड़) क्षेत्रफल में 42.50 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार है. फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के इंडस्ट्रियल ब्लॉक (जी+3) में 80 इकाइयों के लिए प्रति इकाई का क्षेत्रफल 97.51 वर्गमीटर एवं एमिनिटी / यूटीलिटी ब्लॉक (जी+1) में 42 इकाईयों हेतु, प्रति यूनिट इकाई का क्षेत्रफल 20.89 वर्गमीटर है.