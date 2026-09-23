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गोरखपुर में राजकीय महिला शरणालय का उद्घाटन करेंगे CM योगी; 100 महिलाओं के ठहरने की सुविधा

गोरखपुर में राजकीय महिला शरणालय का उद्घाटन करेंगे CM योगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: राजकीय महिला शरणालय का उद्धाटन बुधवार को मुख्यमंत्री योगी करेंगे. करीब 8 करोड़ की लागत से 100 महिलाओं के लिए यह शरणालय तैयार किया गया है. राजकीय महिला शरणालय का लोकार्पण करने से पहले सीएम निर्माणाधीन राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर) का निरीक्षण करेंगे.

महिला शरणालय में आवासीय सुविधा के साथ आवश्यक सहायक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त 10 डारमेट्री कक्ष, 4 अध्ययन कक्ष, रोगी कक्ष, क्रेच रूम, डाइनिंग हॉल, किचन, स्टोर, शौचालय एवं स्नानघर जैसी आवश्यक सुविधाओं का निर्माण किया गया है.

प्रशासनिक एवं संचालन संबंधी कार्यों के लिए वर्कशॉप, वार्डन कक्ष एवं कार्यालय की व्यवस्था की गई है. संवासनियों के अध्ययन एवं ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकालय भी बना है.

सीएम मीडिया सेल से मिली जानकरी के अनुसार, राजकीय महिला शरणालय, महिला कल्याण विभाग के अधीन संचालित एक संरक्षणात्मक एवं आवासीय संस्था है.

इन शरणालयों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य घरेलू हिंसा, जरूरतमंद, संकटपूर्ण परिस्थितियों, भटकाव या अन्य सामाजिक एवं पारिवारिक कठिनाइयों से प्रभावित महिलाओं को सुरक्षित आश्रय, संरक्षण एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करना है.

राजकीय महिला शरणालय का लोकार्पण करने से पहले मुख्यमंत्री योगी किशोरों के लिए निर्माणाधीन संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण करेंगे. चरगांवा में कृषि विभाग के बीज गोदाम के समीप ही राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) का निर्माण भी 14 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा है.