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क्रिकेटर रिंकू सिंह समेत 6 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का होगा सम्मान, सीएम योगी करेंगे सम्मानित

मुख्यमंत्री योगी कुल 6 अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ मंगलवार को लोक भवन में शाम पांच बजे खिलाड़ियों को अवॉर्ड देंगे. भारतीय क्रिकेट टीम के सितारा बल्लेबाज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले रिंकू सिंह को ओरिजिनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बनाया जा रहा है. चीन में खेले गए एशियन गेम्स के दौरान रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल थे और टीम ने स्वर्ण पदक जीता था. मुख्यमंत्री योगी कुल 6 अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे. साथ ही, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को लक्ष्मण तथा रानी लक्ष्मीबाई अवॉर्ड वितरित किए जाएंगे. खेल निदेशक आरपी सिंह ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है. खिलाड़ियों की सरकारी नियुक्ति प्रदेश की खेल नीति के तहत की जा रही है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को विशेष कोटा के माध्यम से राजपत्रित पद दिए जाते हैं. इनमें भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह (अलीगढ़) को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी (आरएसओ) का पद सौंपा गया है .रिंकू सिंह झांग झोऊ एशियन गेम्स में भारतीय टीम के स्वर्ण पदक विजेता सदस्य हैं. उन्होंने हाल के वर्षों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से देश-विदेश में ख्याति अर्जित की है.