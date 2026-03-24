क्रिकेटर रिंकू सिंह समेत 6 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का होगा सम्मान, सीएम योगी करेंगे सम्मानित
एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली टीम के सदस्य क्रिकेटर रिंकू सिंह अलीगढ़ में RSO बनेंगे. 9 खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवॉर्ड मिलेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 10:01 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ मंगलवार को लोक भवन में शाम पांच बजे खिलाड़ियों को अवॉर्ड देंगे.
भारतीय क्रिकेट टीम के सितारा बल्लेबाज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले रिंकू सिंह को ओरिजिनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बनाया जा रहा है. चीन में खेले गए एशियन गेम्स के दौरान रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल थे और टीम ने स्वर्ण पदक जीता था.
मुख्यमंत्री योगी कुल 6 अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे. साथ ही, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को लक्ष्मण तथा रानी लक्ष्मीबाई अवॉर्ड वितरित किए जाएंगे.
खेल निदेशक आरपी सिंह ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है. खिलाड़ियों की सरकारी नियुक्ति प्रदेश की खेल नीति के तहत की जा रही है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को विशेष कोटा के माध्यम से राजपत्रित पद दिए जाते हैं.
इनमें भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रिंकू सिंह (अलीगढ़) को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी (आरएसओ) का पद सौंपा गया है .रिंकू सिंह झांग झोऊ एशियन गेम्स में भारतीय टीम के स्वर्ण पदक विजेता सदस्य हैं. उन्होंने हाल के वर्षों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से देश-विदेश में ख्याति अर्जित की है.
ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य राजकुमार पाल (गाजीपुर) को पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) का पद मिला है. पैरालंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पैरा एथलीटों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
पैरा एथलेटिक्स में ऊंची कूद स्पर्धा में पेरिस पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार नोएडा को भी डीएसपी बनाया गया है. पेरिस पैरालंपिक में भाला फेंक में रजत पदक जीतने वाले अजीत सिंह (इटावा) को जिला पंचायती राज अधिकारी का पद दिया गया है.
इसी तरह, पेरिस पैरालंपिक में 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक विजेता सुमिरन (गाजियाबाद) को जिला पंचायती राज अधिकारी और 100 तथा 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली प्रीतिपाल (मुजफ्फरनगर) को खंड विकास अधिकारी बनाया गया है. ये नियुक्तियां खिलाड़ियों के योगदान को मान्यता देने के साथ-साथ उन्हें स्थिर करियर प्रदान करने का माध्यम हैं.
कार्यक्रम में नौ खिलाड़ियों को वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई अवॉर्ड दिए जाएंगे. ये अवॉर्ड सामान्य वर्ग और पैरा वर्ग में विभाजित हैं. प्रत्येक अवॉर्ड में खिलाड़ी को 3 लाख 11 हजार रुपये की धनराशि, कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा.
लक्ष्मण अवॉर्ड (सामान्य वर्ग):
- उत्तम सिंह (गाजीपुर) - हॉकी
- अभिजीत कुमार (प्रयागराज) - जिम्नास्टिक
- जोंटी कुमार (गौतमबुद्ध नगर) - कुश्ती
- रानी लक्ष्मीबाई अवॉर्ड (सामान्य वर्ग): प्राची (सहारनपुर) - एथलेटिक्स
- तान्या चौधरी (बागपत) - एथलेटिक्स
- वंतिका अग्रवाल (गौतमबुद्ध नगर) - शतरंज
आरपी सिंह ने बताया कि इसके अतिरिक्त, प्रदेश के 14 खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुल 1 करोड़ 64 लाख रुपये की नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी. वहीं, 19 अन्य खिलाड़ियों को एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से 8.75 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.