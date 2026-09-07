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अयोध्या में सीएम योगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करेंगे सम्मानित, रायबरेली में दो दिन तक रहेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी

सीएम योगी मंगलवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सम्मान करेंगे. रायबरेली में राहुल गांधी भी विकास कार्यों की जानकारी लेंगे.

सीएम योगी अयोध्या और राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर रहेंगे.
सीएम योगी अयोध्या और राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर रहेंगे. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 6:50 PM IST

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अयोध्या/रायबरेली : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे. करीब तीन घंटे यहां रुकेंगे. इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के सम्मान समारोह में शामिल होंगे. कार्यक्रम में अयोध्या समेत सात जिलों के करीब 12 हजार प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है.

इनमें अंबेडकरनगर, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बस्ती और गोंडा से करीब दो-दो हजार प्रतिभागी पहुंचेंगे. वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दो दिवसीय रायबरेली के दौरे पर रहेंगे. राहुल गांधी विभिन्न कार्यक्रम शामिल होंगे. साथ ही जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में भी प्रतिभागी करेंगे.

अयोध्या में मुख्यमंत्री समारोह के दौरान करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे. शाम चार बजे तक मुख्यमंत्री जीआईसी मैदान में रहेंगे. इसके बाद रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन-पूजन करेंगे.

इसके बाद श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन-पूजन करेंगे. शाम करीब पांच बजे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम क्षेत्र में रूट डायवर्जन लागू रहेगा. प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं.

अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सोमवार को जीआईसी मैदान पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे. अयोध्या में कल आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय और सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है. यह पूरे मंडल का कार्यक्रम है. इसमें सभी जनपदों से कुल 12 हजार कार्यकर्ता रहेंगे.

रायबरेली में राहुल गांधी कर सकते हैं बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा : अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि सांसद राहुल गांधी 8 सितंबर की शाम को रायबरेली पहुंचेंगे और भुयेमऊ सांसद गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे. राहुल गांधी हैदरगढ़ के लाही बॉर्डर से आएंगे. हैदरगढ़ के रास्ते वे महराजगंज होते हुए शहर के प्रभु टाउन में उसी शाम को सर्राफा व्यापारियों के साथ बैठक करेंगे. सांसद आवास पर डेलिगेशन से भी उनकी मुलाकात होगी.

इसमें बार एसोसिएशन, डॉक्टर एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन के डेलिगेशन रहेंगे. अगले दिन सुबह जनता से मुलाकात करेंगे. यहां पर भी उनकी डेलिगेशन से मुलाकात होगी. उसके बाद उनकी दिशा की मीटिंग रहेगी. दिशा की मीटिंग दो से ढाई घंटे रहने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे. वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि सांसद इस बार सीधे ग्रामीण इलाकों का रुख करेंगे. विशेषकर हाल ही में जलभराव की समस्या झेल रहे शिवगढ़ और महराजगंज क्षेत्रों में जाकर प्रभावित लोगों से मुलाकात कर सकते हैं.

कांग्रेस जिला संगठन राहुल गांधी के जनसंपर्क के लिए विशेष रूट प्लान तैयार कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक स्थानीय लोगों से उनका संवाद हो सके. जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि सांसद के दो दिवसीय दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और सभी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं.

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