गोरखपुर को सीएम योगी देगें 792 करोड़ की 55 विकास परियोजनाओं की सौगात
कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी करीब 130 करोड़ की 15 अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 2:26 PM IST
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर के दौरे पर आएंगे. इस दौरान वे जिले के बुनियादी ढांचे, उच्च शिक्षा और ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देगें. कुल ₹792.18 करोड़ (792 करोड़ से अधिक) की 55 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री शहर के कचहरी स्थित टाउनहॉल मैदान से भाजपा के प्रदेशव्यापी 'जन चौपाल अभियान' का भी औपचारिक शुभारंभ करेंगे.
कैम्पियरगंज के भारीवैसी में आयोजित होने वाले शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री जिन परियोजनाओं को उपहार देंगे उनमें सबसे अहम मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट ‘वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय’ (फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी) है. यह प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय होगा.
50 हेक्टेयर (123.55 एकड़) क्षेत्र में बनने वाले इस विश्वविद्यालय के निर्माण पर 491 करोड़ रुपये से अधिक लागत आएगी. इस विश्वविद्यालय में वानिकी एवं औद्यानिकी, वन्य जीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, एग्रोफॉरेस्ट्री, फल एवं बागवानी सहित कई आधुनिक विषयों में स्नातक (बीएससी), परास्नातक (एमएससी) और पीएचडी के साथ ही डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे.
वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाना भी प्रस्तावित है.
कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ग्रामीण रोड कनेक्टिविटी, बाढ़ बचाव और कस्तूरबा बालिका विद्यालय की सुरक्षा से जुड़ी, करीब 130 करोड़ की 15 अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे.
इनमें 54.52 करोड़ रुपये की लागत वाली, रोहिन नदी के दाएं तट पर स्थित मछलीगांव अलगटपुर तटबंध के किमी 18.20 के कलान नाले पर कल्यानपुर के पास पम्पिंग स्टेशन के निर्माण कार्य की परियोजना और 57.19 करोड़ रुपये की रोहिन नदी के दाएं तट पर स्थित मानीराम डोमिनगढ़ तटबंध के किमी 10 पर ग्राम सिउरिया के पास पम्पिंग स्टेशन के निर्माण कार्य की परियोजना शामिल है.
लोकार्पण की 39 परियोजनाओं में भी अधिकतर कार्य ग्रामीण रोड कनेक्टिविटी और बाढ़ बचाव से संबंधित हैं. इसमें 17.38 करोड़ रुपये राप्ती नदी के बाएं तट पर स्थित गाहांसाड़ कोलिया तटबंध के ग्राम उत्तरासोत के समीप किमी 7.135 से 7.9 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना, 8.41 करोड़ की रोहिन नदी के दाएं तट पर स्थित मानीराम डोमिनगढ़ तटबंध के किमी 9.60 से किमी 11.60 तक स्लोप पिचिंग कार्य की परियोजना और 6.56 करोड़ की राप्ती नदी के बाएं तट पर स्थित बढ़या कोठा तटबंध के ग्राम तुर्कवलिया के समीप किमी 9.08 से 9.485 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना प्रमुख है.
इसके अलावा 34.36 करोड़ के अमृत 2.0 के तहत पीपीगंज नगर पंचायत पुनर्गठन पेयजल योजना पार्ट 1 और 26.06 करोड़ रुपये के पेयजल योजना पार्ट 2 का भी लोकार्पण करेंगे.
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