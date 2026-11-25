वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 में जाएंगे सीएम योगी, मिला निमंत्रण
प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल की ओर से सीएम योगी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 में भाग लेने का आमंत्रण सौंपा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 4:57 PM IST
लखनऊ: गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में बुधवार को गुजरात सरकार के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की.
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल की ओर से उन्हें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 में भाग लेने का आमंत्रण सौंपा.
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गुजरात के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रमणभाई सोलंकी ने किया. इसमें सचिव आईएएस आलोक कुमार पांडेय, एमएसएमई आयुक्त क्षिप्रा आग्रे तथा गुजरात सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.
मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में दोनों राज्यों के आपसी संबंध मजबूत करने, सहयोग के नए रास्ते तलाशने और साझा विकास प्राथमिकताओं पर विचार साझा करने पर चर्चा हुई.
ऊर्जा और नगर विकास पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद संपर्क अभियान के तहत, प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा से भी मुलाकात की. उन्हें वीजीजीएस 2027 में भाग लेने और ऊर्जा एवं नगर विकास पर होने वाले ज्ञान सत्रों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया.
इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की. उन्हें भी भाग लेने और स्वास्थ्य क्षेत्र तथा फार्मा निर्यात पर केंद्रित प्रमुख सेमिनारों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया. बातचीत में नवीकरणीय ऊर्जा, भूमि सुधार और शासन से जुड़ी अन्य प्रमुख पहलों पर भी चर्चा हुई.
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट पहली बार वर्ष 2003 में आयोजित हुआ था. यह गुजरात सरकार का एक प्रमुख निवेश और व्यापार मंच है. इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यह मंच भारत और दुनिया भर की सरकारों, उद्योग जगत के दिग्गजों, निवेशकों, नीति-निर्माताओं और विचारकों को एक साथ लाता है.