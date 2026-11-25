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वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 में जाएंगे सीएम योगी, मिला निमंत्रण

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 में शामिल होने के लिए सीएम योगी को मिला न्योता. ( ETV Bharat )

लखनऊ: गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में बुधवार को गुजरात सरकार के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की.

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल की ओर से उन्हें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 में भाग लेने का आमंत्रण सौंपा.

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 में जाएंगे सीएम योगी, मिला निमंत्रण. (ETV Bharat) प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गुजरात के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रमणभाई सोलंकी ने किया. इसमें सचिव आईएएस आलोक कुमार पांडेय, एमएसएमई आयुक्त क्षिप्रा आग्रे तथा गुजरात सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में दोनों राज्यों के आपसी संबंध मजबूत करने, सहयोग के नए रास्ते तलाशने और साझा विकास प्राथमिकताओं पर विचार साझा करने पर चर्चा हुई. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 के लिए ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को मिला निमंत्रण. (ETV Bharat) ऊर्जा और नगर विकास पर विशेष ध्यान