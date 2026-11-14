मेरठ : मेगा पूर्व सैनिक सम्मेलन आज, सीएम योगी होंगे शामिल, 3,000 से अधिक रिटायर्ड वॉरियर्स को इंतजार
सैनिक कल्याण ट्रांजिस्ट भवनों का शिलान्यास के बाद रिटायर्ड सैनिकों से संवाद करेंगे सीएम योगी,
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 1:59 PM IST
मेरठ: छावनी क्षेत्र स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में शनिवार को मेगा पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे. इस समारोह में तीन हजार से अधिक पूर्व सैनिक और उनके परिजन हिस्सा ले रहे हैं. फिलहाल यहां सभी को सीएम के आने का इंतजार है.
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं. ऐसे में सबसे पहले हापुड़ में उनका कार्यक्रम है. उसके बाद मेरठ में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में शामिल होंगे. आयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं. इस कार्यक्रम में मेरठ के अवाला आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में तीनों सेनाओं में सेवाएं दे चुके अधिकारी और पूर्व सैनिक यहां पहुंच रहे हैं.
कई पूर्व सैनिकों ने ईटीवी भारत से बताया कि वह अपनी पेंशन समेत अलग-अलग तरह की समस्याएं लेकर आए हैं, उन्हें उम्मीद है यहां समाधान मिल सकता है. एक पूर्व सैनिक ने बताया कि उनके साथ ठगी हुई है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. इसी तरह कई एक्स सर्विसमैन का कहना है कि अगर उन्हें अवसर मिलता है तो वह अपनी बात रखेंगे. उन्हें उम्मीद भी है कि उनकी बात सुनी जाएगी.
वहीं, प्रदेश सरकार के सैनिक कल्याण एवं राजनैतिक पेंशन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेंद्र तोमर ने बताया कि उन्होंने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया था कि सैनिकों की एक बड़ी रैली मेरठ में आयोजित की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि सैनिक कल्याण विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि पूर्व सैनिकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर सरकार भी गंभीर है. इस रैली में पूर्व सैनिक परिवारों और वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा. इस दौरान सीएम योगी भी उनसे संवाद करेंगे.
मंत्री तोमर ने कहा कि सैनिक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश विशेष रूप से पूर्व सैनिकों के लिए कार्य कर रहा है. निगम की तरफ से 31 हजार पूर्व सैनिकों को रोजगार देने का कार्य किया गया है. सरकार का प्रयास है कि जो सैनिक सेवा में रहते हुए बॉर्डर पर रहे हैं, उन्हें उनके घर के आसपास में ही रोजगार दिया जाए.
इसी तरह प्रदेश सरकार की तरफ से पूर्व सैनिकों के लिए 13 जिलों में ECHS पॉलिक्लिनिक खोलने का काम किया जा रहा है, ताकि पूर्व सैनिकों को आसानी से चिकित्सा सुविधा मिल सके. उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री आज प्रदेश के आठ जिलों के सैनिक कल्याण ट्रांजिस्ट भवनों का शिलान्यास भी यहां से करेंगे.
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