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मेरठ : मेगा पूर्व सैनिक सम्मेलन आज, सीएम योगी होंगे शामिल, 3,000 से अधिक रिटायर्ड वॉरियर्स को इंतजार

पूर्व सैनिक सम्मेलन ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: छावनी क्षेत्र स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम में शनिवार को मेगा पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे. इस समारोह में तीन हजार से अधिक पूर्व सैनिक और उनके परिजन हिस्सा ले रहे हैं. फिलहाल यहां सभी को सीएम के आने का इंतजार है.

पूर्व सैनिक सम्मेलन (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं. ऐसे में सबसे पहले हापुड़ में उनका कार्यक्रम है. उसके बाद मेरठ में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में शामिल होंगे. आयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं. इस कार्यक्रम में मेरठ के अवाला आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में तीनों सेनाओं में सेवाएं दे चुके अधिकारी और पूर्व सैनिक यहां पहुंच रहे हैं.