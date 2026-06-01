ETV Bharat / state

बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी गरजे, कहा - "अगर गौ माता के वध के बारे में सोचा, तो तुम्हारा क्या होगा !"

सीएम योगी ने 1645 परिवारों समेत 50 पूर्व सैनिकों के परिवार को भूमिधर प्रमाण-पत्र आवंटित किया. सीएम ने कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया.

SLAUGHTERING THE MOTHER COW
भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान विस्थापित हुए लोगों को सीएम योगी भूमिधर प्रमाण पत्र आवंटित किया गया. (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 5:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बिजनौर: भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौरान विस्थापित हुए लोगों को सीएम योगी भूमिधर प्रमाण पत्र आवंटित किया गया.

इस कार्यक्रम के तहत भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय ये परिवार बिजनौर के आलमपुर गावड़ी आ गए थे. सीएम योगी ने बढ़ापुर क्षेत्र में 70-80 सालों से बसे इन परिवारों को भूमिधर अधिकार आज दिया.

बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी गरजे, कहा - "अगर गौ माता के वध के बारे में सोचा, तो तुम्हारा क्या होगा !" (ETV BHARAT)

सीएम योगी ने 1645 परिवारों समेत 50 पूर्व सैनिकों के परिवार को भूमिधर प्रमाण-पत्र आवंटित किया. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया.

सीएम योगी की जनसभा कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़े सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया था.

सीएम योगी ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान से विस्थापित 1645 लोगों समेत पूर्व सैनिक के 50 परिवारों को आज भूमि देकर उन्हें मालिकाना हक दिया जा रहा है.

सीएम ने कहाकि महाभारत के महात्मा विदुर से जुड़ी इस बिजनौर की धरती का नमन करता हूँ. मुझे बिजनौर आने पर अलग आत्मीयता का अनुभव होता है. पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं.

सीएम ने कहा कि बढ़ापुर के विधायक सुशांत सिंह ने पाकिस्तान से विस्थापित लोगों को उनका हक़ दिलाने का काम किया. आज चौथी पीढ़ी में ये अवसर आया है कि इन विस्थापित परिवार के लोगों को भूमि वितरित करने आए हैं. इनकी संख्या 1645 है, जो शेष बचे हैं, उनको आगे हम भूमि आवंटित करेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहाकि तमाम मौलवी और मौलाना एक बयान दे रहे हैं कि गाय को गौ माता घोषित करो. गाय हमारी माँ है. जैसे हम अपनी मां को मानते हैं, उसे तरह हम गाय को मां मानते हैं. ये तुम्हारा दोगलापन है कि तुम गौकशी को प्राथमिकता देते हो. मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूँ कि अगर गौ माता के वध के बारे में सोचा, तो तुम्हारा क्या होगा?

हम सब गंगा माता की आरती करते हैं. हमारे सारे संस्कार गंगा माता की शरण में होते हैं. हमें क्या कोई बताएगा कि हम गंगा मां और गौ माता हमारी मां है. एक भी मौलवी ने जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा था, तब इन लोगों ने कुछ नहीं कहा.

ये मौलवी कभी बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते. बकरीद के अवसर पर किस तरह के काम होते थे. हमने इसीलिए पहले से योजना बनाकर इस त्योहार को करवाया. गाजियाबाद में आपने दोस्ती देखी होगी. दोस्ती की आड़ में चाकूबाज़ी. ये हमारी सरकार में नहीं चल पाएगा.

प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, वो भी बिना किसी भेदभाव के. हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा अहिंसा और करुणा मानवता का स्रोत है, लेकिन अगर जनता के हित में हमें कुछ करना पड़ेगा, तो हम सोचेंगे नहीं. हमारी बहन-बेटियों और देशद्रोह में शामिल लोग अगर ये कुछ सोचेंगे भी तो इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा.

कांग्रेस और सपा के लोग क्या कर रहे थे. इनकी सरकारों में इन लोगों को क्यों इनका मालिकाना हक़ नहीं मिल पाया.

कांग्रेस के लोग बांग्लादेश के लोगों को देश में लाना चाहते हैं. पीड़ित हिंदू सिख और जैन धर्म के लोगों को इन्होंने नहीं आने दिया और प्रदर्शन किया. लेकिन हम लोगों ने इन विस्थापित परिवार को आज भूमि देकर उन्हें यहां बसाने का काम किया है. मोदी जी ने जब ऐसे लोगों के लिए कानून बनाया, तो इन लोगों ने विरोध किया.

ये हमारी गौमाता को मां कह रहे हैं, ये क्या समझेंगे कि ये हमारी माता है. मैं आपसे कहने आया हूं कि बिजनौर विकास के मामले में पिछड़ने नहीं पाएगा.

बाढ़ से बचाव के लिए व्यवस्था की गई है. यहां पर मेडिकल कॉलेज बन गया. यहां पर हाईवे बन रहे, क्योंकि आप ने कमल को वोट दिया है. आज युवाओं के लिए नौकरी है, यहां का नौजवान पुलिस की भर्ती बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है और उन्हें भर्ती और नौकरी मिल रही है. नौकरी में अब कोई कट नहीं, कोई सिफारिश नहीं. विकास पर बिजनौर का अधिकार है. यहां पर गरीबों को आवास देने का काम किया जा रहा है. बिजनौर जिले के प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है. सरकार आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ी है. आप लोगों द्वारा जो भी प्रस्ताव भेजे गए, जन प्रतिनिधियों के माध्यम से उसे पूरा किया गया. गन्ना मूल्य का चाहे दाम बढ़ना हो चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे हो.

TAGGED:

भूमिधर प्रमाण पत्र
भारत पाकिस्तान विभाजन
मालिकाना हक़
बिजनौर समाचार
SLAUGHTERING THE MOTHER COW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.