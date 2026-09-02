यूपी में H1N1 टेस्ट हुआ फ्री! प्राइवेट लैब्स ने ज्यादा वसूले पैसे तो होगी जेल!
सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की जांच निःशुल्क: योगी आदित्यनाथ
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 8:19 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन्फ्लुएंजा-ए (H1N1) और सीजनल फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि H1N1 की जांच सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पूरी तरह निःशुल्क कराई जाए और कोई भी निजी संस्थान या पैथोलॉजी लैब शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली न करे. अधिक वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी.
अलर्ट मोड में रहने के निर्देश: मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ सहित अधिक मामलों वाले जिलों में निगरानी और उपचार व्यवस्था को और मजबूत किया जाए. सभी जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और बड़े सरकारी अस्पतालों में गंभीर मरीजों के लिए अलग आईसीयू वार्ड तैयार रखे जाएं. अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, ऑसेल्टामिविर (टैमीफ्लू) दवा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन मास्क और जांच किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.
एएनएम, आशा बहू और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के सहयोग से गांव-गांव, वार्ड-वार्ड सघन जांच अभियान चलाया जाए और संभावित मरीजों की पहचान कर समय से उपचार शुरू किया जाए.अधिक मरीज वाले जिलों में अलग पंजीकरण काउंटर और अलग OPD की व्यवस्था की जाए. स्वास्थ्यकर्मी मास्क, हैंड हाइजीन का पालन करें.- योगी आदित्यनाथ, सीएम
गाइडलाइन जारी: मुख्यमंत्री ने H1N1 की रोकथाम और उपचार के लिए विस्तृत गाइडलाइन तत्काल जारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि टेलिकन्सल्टेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए ताकि सर्दी-जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण वाले मरीज घर बैठे डॉक्टर से परामर्श ले सकें. सभी गंभीर SARI (Severe Acute Respiratory Illness) मरीजों की H1N1 जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी सही जानकारी IEC के माध्यम से व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाई जाए. लोगों में पैनिक की स्थिति न बनने पाए. यह वायरल बुखार है, घबराने नहीं, सतर्कता और समय पर इलाज से ही बचाव संभव है. उन्होंने कहा कि दवाओं की कोई कमी नहीं है, पूरा प्रदेश अलर्ट मोड पर है.
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