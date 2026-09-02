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यूपी में H1N1 टेस्ट हुआ फ्री! प्राइवेट लैब्स ने ज्यादा वसूले पैसे तो होगी जेल!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन्फ्लुएंजा-ए (H1N1) और सीजनल फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि H1N1 की जांच सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पूरी तरह निःशुल्क कराई जाए और कोई भी निजी संस्थान या पैथोलॉजी लैब शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली न करे. अधिक वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी.







अलर्ट मोड में रहने के निर्देश: मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ सहित अधिक मामलों वाले जिलों में निगरानी और उपचार व्यवस्था को और मजबूत किया जाए. सभी जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और बड़े सरकारी अस्पतालों में गंभीर मरीजों के लिए अलग आईसीयू वार्ड तैयार रखे जाएं. अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, ऑसेल्टामिविर (टैमीफ्लू) दवा, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन मास्क और जांच किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.

