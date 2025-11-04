ETV Bharat / state

यूपी में रील के शौकीन पुलिस वालों पर सीएम योगी सख्त, ये फरमान दिया

लखनऊ: रीलबाज पुलिस वालों को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व-त्योहारों और मेलों के अवसर पर प्रदेश में 'स्वच्छता सुरक्षा के संबंध में सोमवार की देर रात एक बैठक की. इसमें स्पष्ट निर्देश दिए कि रील बनाने के शौकीन पुलिस वालों को संवेदनशील स्थानों पर बिल्कुल भी तैनाती न दी जाए. खासतौर पर स्नान वाले घाटों पर उन्हें बिल्कुल भी ड्यूटी न दी जाए.





सीएम योगी ने ये आदेश भी दिए: योगी ने निर्देश दिया कि मेलों और भीड़भाड़ वाले स्थलों पर अराजक या अवांछनीय तत्वों की उपस्थिति किसी भी दशा में न होने पाए. पुलिस और स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि माहौल पूर्णतः शांतिपूर्ण, सुरक्षित और श्रद्धाभाव से भरा रहे.





बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा: मुख्यमंत्री सोमवार देर रात प्रदेश की कानून-व्यवस्था, आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन, आगामी त्यौहारों की तैयारियों, धान खरीद और स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न विषयों पर समीक्षा कर रहे थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और शासन स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति रही. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, ददरी मेला (बलिया) और गढ़मुक्तेश्वर मेला (हापुड़) जैसे आयोजनों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की.