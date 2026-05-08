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सीएम योगी का अफसरों को सख्त फरमान; सांसद-विधायक मिलने पहुंचें तो खड़े होकर करें सम्मान

यूपी के बजट सत्र में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय ने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाया था.

सीएम योगी का अफसरों को निर्देश.
सीएम योगी का अफसरों को निर्देश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 1:58 PM IST

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बड़ा आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी अधिकारी अब जनप्रतिनिधियों के प्रति पूरा सम्मान रखेगा. UP के आईएएस-आईपीएस और अन्य अधिकारी विधायकों और सांसदों का खड़े होकर स्वगात सम्मान, जल ग्रहण करने का आग्रह करेंगे. विधायकों और सांसदों का फोन नंबर CUG नम्बर सेव करेंगे. फोन न उठाने पर दुबारा फोन करेंगे. ऐसा न करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर करवाई भी की जाएगी.

सीएम योगी का निर्देश.
सीएम योगी का निर्देश. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी के मुख्यसाचिव SP गोयल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव DGP और DM को निर्देश दिया है. यूपी के बजट सत्र में फरवरी में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय ने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सदन में सवाल उठाया था, जिसके बाद यूपी के मुख्य सचिव ने सांसद और विधायकों के प्रोटोकॉल को लेकर नया शासनादेश जारी किया.

सीएम योगी का निर्देश.
सीएम योगी का निर्देश. (Photo Credit; ETV Bharat)

बजट सत्र में माता प्रसाद पांडेय ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था एक बार तो जिले के एसपी फोन उठा लेते हैं, लेकिन थानेदार को फोन करने पर वह नहीं उठाता है. माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया था लोग थानों में बैठ कर दलाली करेंगे, लेकिन टेलीफोन नहीं उठाएंगे. एसपी अगर कभी सुन भी लेते हैं, थानेदार को फुर्सत ही नहीं है टेलीफोन उठाने की. हालांकि, उस समय विधानसभा अध्यक्ष सतीशमहाना ने विधायक-सांसदों का प्रोटोकॉल का ध्यान रखने का निर्देश दिया था. पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर पिछले दिनों भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों की ओर से भी सवाल उठाए गए थे. कई ऐसे मौके आए जब सत्ता पक्ष के कई विधायक और नेताओं ने भी अधिकारियों से फोन ना उठाने की शिकायत मुख्यमंत्री और भाजपा शीर्ष नेताओं तक की थी. साथ ही ये भी आरोप लगा था कि अधिकारी सुनते नहीं.

पिछले दिनों यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण कन्नौजी दौरे पर थे. एक कार्यक्रम में मंत्री पहुंच गए लेकिन समय से DM नहीं पहुंचे थे. उस पर नाराजगी जताई थी और कार्यक्रम छोड़कर चले आए थे. मंत्री ने डीएम को प्रोटोकॉल का ध्यान रखने का निर्देश भी दिया था.

यह भी पढ़ें: जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक; प्रदेश अध्यक्ष बोले- 2027 का विधान सभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी पार्टी

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