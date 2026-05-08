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सीएम योगी का अफसरों को सख्त फरमान; सांसद-विधायक मिलने पहुंचें तो खड़े होकर करें सम्मान

सीएम योगी का अफसरों को निर्देश. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बड़ा आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी अधिकारी अब जनप्रतिनिधियों के प्रति पूरा सम्मान रखेगा. UP के आईएएस-आईपीएस और अन्य अधिकारी विधायकों और सांसदों का खड़े होकर स्वगात सम्मान, जल ग्रहण करने का आग्रह करेंगे. विधायकों और सांसदों का फोन नंबर CUG नम्बर सेव करेंगे. फोन न उठाने पर दुबारा फोन करेंगे. ऐसा न करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर करवाई भी की जाएगी. सीएम योगी का निर्देश. (Photo Credit; ETV Bharat) यूपी के मुख्यसाचिव SP गोयल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव DGP और DM को निर्देश दिया है. यूपी के बजट सत्र में फरवरी में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय ने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सदन में सवाल उठाया था, जिसके बाद यूपी के मुख्य सचिव ने सांसद और विधायकों के प्रोटोकॉल को लेकर नया शासनादेश जारी किया.