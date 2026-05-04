यूपी में जारी आफत की बारिश पर सीएम योगी सख्त; 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश, जनता से सतर्क रहने की अपील
योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लगातार फील्ड में रहकर स्थिति का जायजा लें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 3:37 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में आई आंधी, बारिश और खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय रहे और हरसंभव प्रयास किया जाए कि विपरीत मौसम का असर न्यूनतम रहे.
मुख्यमंत्री ने मौसम से प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनहानि, पशुहानि, घायलों और आपदा प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर कठिन परिस्थिति में किसानों और प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है. उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश देते हुए कहा कि खराब मौसम के कारण कई जिलों में सड़क दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है. ऐसे स्थानों पर राहत और बचाव कार्य तेज गति से चलाए जाएं और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जाए.
उन्होंने कहा कि आंधी और बारिश के चलते किसानों और आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि नुकसान को कम से कम किया जा सके.
योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लगातार फील्ड में रहकर स्थिति का जायजा लें. साथ ही अन्य फील्ड अधिकारियों को भी प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधा संवाद करने और राहत कार्यों में बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए.
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति और आवश्यकता से जुड़ी सूचनाएं समय पर शासन को उपलब्ध कराई जाएं, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके.
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