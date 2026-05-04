ETV Bharat / state

यूपी में जारी आफत की बारिश पर सीएम योगी सख्त; 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश, जनता से सतर्क रहने की अपील

प्रतिकूल मौसम में आमजन के बीच रहें अधिकारी: मुख्यमंत्री योगी ने दिया आदेश ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में आई आंधी, बारिश और खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय रहे और हरसंभव प्रयास किया जाए कि विपरीत मौसम का असर न्यूनतम रहे.

मुख्यमंत्री ने मौसम से प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनहानि, पशुहानि, घायलों और आपदा प्रभावित लोगों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा उपलब्ध कराया जाए. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर कठिन परिस्थिति में किसानों और प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है. उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश देते हुए कहा कि खराब मौसम के कारण कई जिलों में सड़क दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है. ऐसे स्थानों पर राहत और बचाव कार्य तेज गति से चलाए जाएं और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जाए.

उन्होंने कहा कि आंधी और बारिश के चलते किसानों और आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि नुकसान को कम से कम किया जा सके.