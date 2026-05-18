यूपी में भीषण गर्मी और लू को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, अस्पतालों में तैयार रखें हीट स्ट्रोक वार्ड, 21 मई तक के लिए जारी है ऑरेंज अलर्ट
भीषण गर्मी पर सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, अस्पतालों, पेयजल और बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर रखें विशेष नजर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 8:15 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित विभागों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने के आदेश जारी कए हैं.
सीएम ने दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील जिलों पर विशेष निगरानी रखी जाए. सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं. अस्पतालों में दवाओं, बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने के साथ एंबुलेंस सेवाओं को भी एक्टिव रखने को कहा गया है, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं.
योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से की अपील
मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें. सीएम ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है.साथ ही लोगों से पर्याप्त पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और धूप में निकलते समय सिर ढककर रखने की अपील की है.
19 से 21 मई तक रहें सतर्क
मौसम विभाग के मुताबिक 19, 20 और 21 मई को प्रदेश के कई जिलों में भयंकर गर्म हवा चल सकती है. तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है. इसे देखते हुए योगी सरकार ने सभी जिलों को राहत और बचाव की तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
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