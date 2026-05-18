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यूपी में भीषण गर्मी और लू को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश, अस्पतालों में तैयार रखें हीट स्ट्रोक वार्ड, 21 मई तक के लिए जारी है ऑरेंज अलर्ट

भीषण गर्मी को लेकर सीएम योगी ने जारी किए निर्देश ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित विभागों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने के आदेश जारी कए हैं. सीएम ने दिए सख्त निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील जिलों पर विशेष निगरानी रखी जाए. सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं. अस्पतालों में दवाओं, बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने के साथ एंबुलेंस सेवाओं को भी एक्टिव रखने को कहा गया है, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं.