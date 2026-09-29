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जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही, होगी कड़ी कार्रवाई

सीएम योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनसेवा के नियमित प्रकल्प जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की. गंभीरता से उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का समाधान तत्परता और संवेदनशील तरीके से किया जाए.

समाधान में लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही (Photo Credit: ETV Bharat)

एक्शन में योगी: जनसमस्या के निदान में किसी भी तरह की शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय करते हुए संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ये बातें सीएम योगी ने सख्त लहजे में कही.

जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है. हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतुष्टिपरक होना चाहिए.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

सीएम ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश (Photo Credit: ETV Bharat)

जनता दर्शन में कितने लोग: गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने करीब 150 लोगों से मुलाकात की. उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि घबराइए मत, समस्या का समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा. सबके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को सौंपते हुए त्वरित समाधान के निर्देश दिए.



जनता के बीच सीएम योगी (Photo Credit: ETV Bharat)

अधिकारियों को न्याय का ख्याल रखने का निर्देश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए. हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी सहायता की जानी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं. उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.

साधु-संतों के के साथ गौमाता की पूजा (Photo Credit: ETV Bharat)

आर्थिक मदद का भरोसा: सीएम योगी के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे. सीएम योगी ने उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को देते हुए निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए. गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकार भरपूर मदद उपलब्ध कराएगी.



गौसेवा करते हुए सीएम योगी (Photo Credit: ETV Bharat)



गौशाला में की गौसेवा: गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मंगलवार सुबह जनता दर्शन लगाकर जनसेवा करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की गौशाला में जाकर गौसेवा भी की. उन्होंने गायों, गौवंश और नंदी को खूब दुलारा. गुड़ खिलाया और गोशाला के कार्यकर्ताओं को गौवंश के समुचित देखभाल के निर्देश दिए.





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