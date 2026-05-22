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PM मोदी पर अजय राय की अमर्यादित टिप्पणी पर CM योगी बोले- "कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है..."

भाजपा एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि मैं कानूनी सलाह लेकर कार्रवाई की बात करूंगा.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 7:28 PM IST

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Updated : May 22, 2026 at 7:48 PM IST

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महोबा : उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के महोबा दौरे के दौरान पीएम पर कथित अमर्यादित बयान के मामले में सियासी पारा चढ़ गया है. इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पोस्ट कर कहा कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई अभद्र, असंसदीय और अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है.

भाजपा एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर का बयान (Video credit: ETV Bharat)

यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार को महोबा में एक युवती और उसके परिजनों से मिलने पहुंचे थे. मुलाकात के बाद उन्होंने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है. अजय राय की पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट
सोशल मीडिया पर पोस्ट (Photo credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा कि "प्रधानमंत्री के विषय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा की गई अभद्र, असंस्कारी और अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है. पूर्व में कांग्रेस के "युवराज" भी अपने कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं. कांग्रेस अब हताशा, निराशा, कुंठा और मानसिक दिवालियेपन के शीर्ष स्तर पर पहुंच चुकी है. अब देशवासियों से क्षमा मांगने लायक भी स्थिति उनकी नहीं रही है.

भाजपा एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर ने भी अजय राय के बयान पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. यह कांग्रेस की संस्कृति और संस्कार हैं जो प्रधानमंत्री के प्रति आपत्तिजनक, अश्लील टिप्पणी की निंदा करता हूं. उन्होंने कहा कि मैं कानूनी सलाह लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की बात करूंगा.

यह भी पढ़ें : UP कांग्रेस अध्यक्ष ने PM मोदी और भाजपा पर साधा निशाना; कहा- देश को बर्बाद कर रही BJP

Last Updated : May 22, 2026 at 7:48 PM IST

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पीएम पर अमर्यादित बयान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
CHIEF MINISTER YOGI ADITYANATH

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