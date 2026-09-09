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9वां राष्ट्रीय पोषण माह 2026; CM योगी बोले-"70 हजार से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को दिया एक नया स्वरूप"

उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए टॉयलेट, पीने का पानी तथा बाल वाटिका संचालित है. उन्होंने कानपुर दौरे के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पर किए गए दौरे के संस्मरण को भी सुनाते हुए कहा कि किस प्रकार केंद्रों पर अच्छे कार्य हो रहे. आजादी के सौ वर्ष पूर्ण होने पर हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण चाहते हैं, जिनके केंद्र सक्षम आंगनवाड़ी बनेंगे.

आंगनवाड़ी केंद्र पर खर्च किए जा रहे हैं ₹30 लाख तक : उन्होंने कहा कि हमने आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और रिनोवेशन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया है. इसके तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर ₹30 लाख तक खर्च किए जा रहे हैं. विगत 9.5 वर्षों में हमने 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को नया स्वरूप दिया है.

उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से देश की नींव को मजबूत बनाने में मजबूती से कार्य हो रहा है. काशी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कर्मभूमि भी है, जिसको नए कलेवर में नई पहचान मिली है, जो आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है.

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में "हर हर महादेव" के उद्घोष से अपने संबोधन की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि शासन की आदर्श व्यवस्था को हमने सामान्य भाषा में रामराज्य कहा है. रामराज्य की शाश्वत अवधारणा को गोस्वामी तुलसीदास ने संक्षिप्त शब्दों में कहा है ‘नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना, नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना.’

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी आज 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का गवाह बनी है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से वाराणसी के रुद्राक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में इसका आयोजन किया गया है. जिसका शुभारम्भ बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया.

"अभियान में पांच विषयों को शामिल किया गया" : उन्होंने कहा कि ये केवल सरकार की नहीं, हर ग्राम पंचायत तथा उसके नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि हम पूरे अभियान में शामिल हों. उन्होंने बताया कि इस वर्ष इस अभियान में पांच विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें आहार विविधता एवं प्रोटीन युक्त भोजन, केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं भागीदारी, पोषण एवं प्रारंभिक विकास तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना अभियान प्रमुख हैं.



"प्रदेश में लगभग 1 लाख 90 हजार आंगनवाड़ी केंद्र" : उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1,90,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं. 897 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से इन केंद्रों से सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. हर माह लगभग 1 करोड़ 56 लाख लाभार्थियों को पोषण सेवाएं और 35,46,000 बच्चों को Hot Cooked Meal उपलब्ध कराया जा रहा है. 46 लाख बच्चों की नियमित निगरानी करते हुए उनके वजन की जांच और Stunting का आकलन किया जाता है.



"पांच करोड़ माताओं को दी गई है धनराशि" : उन्होंने बताया कि केंद्रों के माध्यम से पांच करोड़ माताओं को 2100 करोड़ से ज्यादा की धनराशि मुहैय्या कराई गई है. प्रोजेक्ट अलंकार से माध्यमिक शिक्षा को नए भवन मुहैया कराए जा रहे हैं. 40 वर्ष पुराने 2100 विद्यालयों के भवनों को राशि मुहैया कराई गई है. एक स्वस्थ बच्चा ही भारत की कुशल आधारशिला को आगे बढ़ाएगा.



पांच विषय पर केंद्रित होगा पोषण माह : पहला विषय, आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन के तहत आंगनवाड़ी केंद्र सभी खाद्य समूहों की किफायती, स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके स्वस्थ व्यंजनों का लाइव प्रदर्शन करेंगे, जबकि पोषण मेले और 'प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ' अभियान संतुलित आहार और दैनिक भोजन में पौधे-आधारित और पशु-आधारित प्रोटीन को शामिल करने के व्यावहारिक तरीकों को बढ़ावा देंगे.







दूसरा विषय 'आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन' राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटे अनाजों, दालों और मौसमी सब्जियों का उपयोग करके साप्ताहिक मेनू रोटेशन को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.







इन सेवाओं के वितरण में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सामुदायिक स्वामित्व और जवाबदेही को पोषण माह के तीसरे प्रमुख विषय के रूप में पहचाना गया है. पोषण माह के अंतर्गत, सेवा वितरण की समीक्षा करने और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में कम से कम एक एएमसी बैठक आयोजित की जाएगी.



इस पोषण माह का चौथा विषय पोषण, प्रारंभिक प्रोत्साहन और बाल विकास के लिए शिक्षा-प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के स्वास्थ्य, विकास और सीखने को पोषित करने पर केंद्रित है. जन्म से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर परिवारों से मिलती हैं, उन्हें परामर्श संदेश प्रदान करती हैं ताकि संवेदनशील देखभाल और आयु-उपयुक्त गतिविधियों के माध्यम से प्रारंभिक प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जा सके.

अंत में पांचवें विषय के रूप में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के दस वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा. इस अवसर पर एक पूर्ण विस्तार अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नामांकित किया जाएगा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में तेजी लाई जाएगी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थानीयकरण के लिए पीएमएमवीवाई टूलकिट लॉन्च किया जाएगा.

"हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी" : इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि "हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी" थीम के तहत इस पोषण माह का आगाज हुआ है, जहां प्रत्येक नागरिक से आंगनवाड़ी केंद्र की साझा जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष पहली बार गर्म पका हुआ भोजन परिभाषित किया गया है और एसएनपी मेनू बोर्ड अनिवार्य किए गए हैं. इसके साथ ही, इसमें आंगनवाड़ी प्रबंधन समितियों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश भी दिए गए हैं. इन सुधारों के आधार पर, पोषण माह 2026 पांच परस्पर सहायक विषयों पर केंद्रित होगा.











14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र वर्चुअल माध्यम से जुड़े : कार्यक्रम में देश भर के 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी में चल रहे कार्य के बारे में जानकारी ली. इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से वाराणसी पहुंचीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होकर बेहद खुश नजर आईं. उन्होंने कहा कि यह सरकार की देन है कि आज हमारा मानदेय 4 गुना बढ़ गया है.

"हम सब बेहद खुश हैं" : उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस बार मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी है तो हमारे लिए यह और भी ज्यादा जिम्मेदारी का विषय बन गया है कि हम पूरे गंभीरता के साथ अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें. हम सब बेहद खुश हैं और हम लोग अब और भी बेहतर तरीके से घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे. सीएम योगी ने हमारे बारे में इतना सोचा है, इसके लिए हम उनको थैंक्यू कहते हैं.





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