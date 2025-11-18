ETV Bharat / state

गोरखपुर में सीएम योगी ने भरा SIR फॉर्म; जनता दरबार में बोले- जमीन कब्जाने वालों पर हो कठोर कार्रवाई

सीएम योगी जनता दरबार में अधिकारियों को हिदायत दी, कि पुलिस से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

गोरखपुर में सीएम योगी ने भरा SIR फॉर्म.
गोरखपुर में सीएम योगी ने भरा SIR फॉर्म. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में SIR फॉर्म भरा. सीएम योगी गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में झूलेलाल मंदिर के पास स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र के बूथ संख्या 223 के मतदाता हैं. मंगलवार सुबह बीएलओ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईआर प्रक्रिया का फॉर्म उपलब्ध कराया. फॉर्म भरकर मुख्यमंत्री ने उन्हें वापस किया.

इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा, तहसीलदार सदर ज्ञान प्रताप सिंह, भाजपा के महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, स्थानीय पार्षद और नगर निगम बोर्ड के उपसभापति पवन त्रिपाठी, जीडीए बोर्ड के सदस्य दुर्गेश बजाज आदि मौजूद रहे.

जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए: सीएम योगी जनता दरबार में शामिल हुए. उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि पुलिस से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. पीड़ितों की मदद में देरी लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए. किसी पीड़ित की समस्या का समाधान में अगर कहीं से कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका पता लगाकर निराकरण कराया जाए. किसी स्तर पर जानबूझकर कर प्रकरण लंबित रखा गया है तो संबंधित की जवाबदेही तय की जाए.

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 300 लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. सीएम योगी ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है. हर समस्या का वह प्रभावी निस्तारण कराएंगे. उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया.

हर बार की तरह इस बार भी जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे. इस पर सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया पूरी कराकर शासन को उपलब्ध कराएं. इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी.

सीएम ने की गोसेवा, मोर को दुलारा: गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही. गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा के समक्ष शीश झुकाने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले.

मंदिर की गोशाला में पहुंचकर गोसेवा की. गायों को स्नेहिल भाव से गुड़-रोटी खिलाया. गोशाला में सीएम योगी के पहुंचने पर प्रायः एक मोर भी उनके पास आ जाता है. मुख्यमंत्री ने उसे भी दुलारा और अपने हाथों से रोटी खिलाई.

