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लोक आयुक्त के 50वें स्थापना दिवस पर बोले सीएम योगी, जन-विश्वास ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है

गुड गवर्नेंस पूरी तरह से पब्लिक ट्रस्ट पर टिका होता है और जनता के भरोसे के बिना सुशासन का लक्ष्य पाना संभव नहीं है. ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक आयुक्त संगठन के 50वें स्थापना दिवस के खास मौके पर कहीं.

लखनऊ: संवैधानिक संस्थाओं में आम नागरिक का भरोसा ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. जो संस्था जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता.

झूठी और बेबुनियाद शिकायतों पर कसेगा शिकंजा: समारोह में सीएम योगी ने लोक आयुक्त प्रशासन की स्मारिका और सूचना पुस्तिका का विमोचन किया. उन्होंने कहा कि संस्था बनने मात्र से समस्याओं का अंत नहीं होता, बल्कि काम की पारदर्शिता ही कसौटी तय करती है. न्याय का आधार हमेशा सत्य होना चाहिए और हर शिकायतकर्ता की बात का समाधान मेरिट के हिसाब से होना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रणाली का गलत इस्तेमाल करने वाले और झूठी शिकायतें दर्ज कराने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए.

बिचौलियों का खेल खत्म, सीधे खाते में पहुंच रही पेंशन: सीएम (Photo Credit: ETV Bharat)

राशन वितरण में खत्म हुई हेराफेरी: मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक आयुक्त संगठन ने आधुनिक तकनीक का बहुत बेहतर इस्तेमाल किया है. साल 2017 से पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन वितरण में गड़बड़ी की ढेर सारी शिकायतें आती थीं. इसके बाद सरकार ने ई-पॉस मशीनें लगाईं और पूरी व्यवस्था को कंट्रोल रूम से जोड़ दिया. आज तकनीक की मदद से राशन की कालाबाजारी पूरी तरह बंद हो गई है और करोड़ों लोगों को बिना रुकावट राशन मिल रहा है.

"तकनीक से पारदर्शी हुआ राशन वितरण": सीएम योगी (Photo Credit: ETV Bharat)

रोबोट के जरिए होगी जमीनों की पैमाइश: जमीनों की पैमाइश में होने वाली गड़बड़ियों को लेकर सीएम योगी ने एक बड़ी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि अब तहसीलों में रोबोट के जरिए सटीक पैमाइश का काम किया जा रहा है. कोऑर्डिनेट के आधार पर हर व्यक्ति को उसकी सही जमीन दिलवाई जाएगी ताकि एक इंच की भी हेराफेरी न हो सके. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब डीबीटी के जरिए पेंशन सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो चुकी है.

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