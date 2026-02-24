ETV Bharat / state

CM योगी के सिंगापुर दौरे का दूसरा दिन; यूपी को मिले 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव, 60 हजार करोड़ के हुए एमओयू

सिंगापुर/लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर हैं. मंगलवार को दौरे का दूसरा दिन था. सीएम योगी ने बताया, सिंगापुर में टीम यूपी को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 60 हजार करोड़ रुपये के एमओयू ‘इन्वेस्ट यूपी’ द्वारा संपन्न किए जा चुके हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि यह निवेश प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया आज पूरी तरह पारदर्शी हो चुकी है. निवेशकों को उत्तर प्रदेश में हो रही प्रत्येक गतिविधि की जानकारी है. यही कारण है कि कम समय में ही यूपी को इतना बड़ा निवेश प्राप्त हुआ है. मुख्यमंत्री ने बताया, सिंगापुर पहुंचने के बाद सुबह 8:30 बजे से देर रात तक लगातार बैठकें चलीं और दूसरे दिन भी प्रातःकाल से ही कार्यक्रम जारी रहे.

नौ वर्षों में यूपी ने तेजी से किया विकास : उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने समग्र विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है. उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश ने बीते साढ़े आठ-नौ वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, सर्विस सेक्टर और जन-कल्याण के क्षेत्रों में तेज गति से विकास किया है. भारत और उत्तर प्रदेश की छवि विश्व स्तर पर अत्यंत सकारात्मक रूप में देखी जा रही है.